Лондон, 6 июня, 2017, 22:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова ослабить защиту прав человека, чтобы облегчить депортацию подозреваемых в терроризме, против которых недостаточно доказательств для начала судебного разбирательства, 6 июня сообщает Reuters.

Марина Захарова ИА REGNUM Полиция

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Правоохранительные органы должны получить дополнительные возможности по борьбе с терроризмом, когда у полиции достаточно доказательств против подозреваемого, представляющего потенциальную опасность для общества, но недостаточно доказательств для начала уголовного преследования.

«Если наши законы о правах человека не позволяют нам это сделать, мы изменим законы, чтобы мы смогли это сделать», — заявила Мэй.

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В своем выступлении премьер-министр Великобритании также призвала увеличить сроки тюремного заключения для лиц, осужденных за терроризм, и упростить процедуру депортации иностранных граждан, представляющих потенциальную угрозу для общества.

Напомним, 8 июня 2017 года в Соединенном Королевстве пройдут досрочные парламентские выборы. В случае победы на выборах Мэй ранее пообещала, что страна останется подписантом Европейской конвенции по правам человека в течение следующих пяти лет, до 2022 года.