Вашингтон, 6 июня, 2017, 22:44 — ИА Регнум. Россия пыталась воздействовать на выборы в Черногории и хотела устроить в этой стране государственный переворот, заявил журналистам помощник госсекретаря США Джон Хефферн.

ИА REGNUM Черногория

По словам Хефферна, Россия задействовала «все имеющиеся ресурсы, чтобы подорвать выборы» в Черногории.

Хефферн выразил мнение, что главной целью этих действий был срыв вступления Черногории в военный блок НАТО.

Действующий помощник госсекретаря США заявил, что для осуществления этой операции в Черногорию в 2016 году прибыли несколько российских агентов, однако более конкретной информации не привёл.

Власти Черногории смогли сорвать эти происки, своевременно проинформировав представителей США в НАТО о готовящемся российскими спецслужбами государственном перевороте, рассказал Джон Хефферн.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня Черногория официально получила статус 29-го члена Североатлантического альянса.

МИД России выразил своё сожаление в ответ на «антироссийскую истерию» в Черногории, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что вступление этой страны в военный блок НАТО не укрепит потенциал альянса.