Лондон, 6 июня, 2017, 22:24 — ИА Регнум. «США угрожают выходом из Совета по правам человека ООН» — под таким заголовком в главной деловой газете Великобритании публикует свои размышления корреспондент Кэтрин Мэнсон. — Полпред Штатов Никки Хейли критикует эту организацию за то, что в ней, по мнению Вашингтона, состоят некоторые страны, нарушающие эти самые права».

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Хейли также убеждена что «в Совете по правам человека есть несколько государств, предвзято относящихся к Израилю».

«Как может защищать права человека организация, в которой состоят Венесуэла и Куба, в которых этих прав практически не существует, — цитирует американского политика Мэнсон. — Обе эти страны пользуются своим членством в Совете исключительно для того, чтобы блокировать обсуждение нарушений, творящихся на их территории».

Сама автор с позицией потпреда США при ООН не совсем согласна и напоминает, что в тот самый Совет, о котором идет речь, в 2016 г была не без нажима с американской стороны избрана Саудовская Аравия, которую когда критикуют за нарушение прав человека, то обязательно употребляют слово «вопиющие».