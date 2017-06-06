Москва, 6 июня, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества и развитие кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и на севере Африки, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Абделем-Фаттахом ас-Сиси. Ново-Огарёво, 13 февраля 2014 года

Указывается, что стороны подробно обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в разных вопросах. Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси рассмотрели сложившуюся кризисную ситуацию на Ближнем Востоке и политические кризисы в Северной Африке.

Стороны договорились о дальнейшем продолжении двусторонних контактов.

Отмечается, что телефонный разговор между президентами России и Египта состоялся по инициативе российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 июня с Дохой разорвали дипломатические отношения Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Объединенный Арабские Эмираты, Ливия, Йемен, Мальдивы и Республика Маврикий.

Ближневосточные государства обвинили Доху в поддержке террористических организаций, включая «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также в дестабилизации обстановки в регионе.