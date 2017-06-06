Москва, 6 июня, 2017, 21:37 — ИА Регнум. Сообщается, что Путин и Аль Тани обсудили вопросы российско-катарского сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Также лидеры двух стран дали высокую оценку итогам состоявшегося в апреле 2017 года заседания двусторонней Межправительственной комиссии.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Москва, 18 января 2016 года

Также в ходе разговора главы России и Катара затронули международную проблематику, прежде всего — разрыв восемью государствами дипломатических отношений с Катаром.

Путин подчеркнул, что принципиальная позиция России состоит в том, чтобы урегулировать кризисные ситуации политико-дипломатическими методами, путём диалога.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с Катаром разорвали дипломатические отношения восемь государств — Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. Эти страны обвинили Катар в поддержке террористических организаций, а также в дестабилизации Ближнего Востока.

Министр иностранных дел Катара Мухаммед Абдеррахман Аль Тани поспешил заявить, что Катар никогда не поддерживал террористов, а также не имеет великодержавных амбиций.