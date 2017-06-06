Ростов-на-Дону, 6 июня, 2017, 21:25 — ИА Регнум. В Ростовской области произошло массовое отравление шаурмой. Число заболевших достигло 22 человек, среди пострадавших — подростки. Все жертвы некачественной еды находятся в инфекционной больнице Новочеркасска. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении СКР 6 июня.

Shaurma.net Приготовление шаурмы

Павильон по продаже шаурмы, расположенный в казачьей столице, закрыт после массового отравления горожан. Эту точку быстрого питания новочеркассцы посетили 5 и 6 июня. По имеющимся сведениям, жизни людей ничего не угрожает.

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По данному факту уже заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Дознаватели работают как с поваром, так и с владельцем ларька.

В ходе проверки будет проверено соблюдение санитарных норм, и какой свежести были продукты, использованные для приготовления шаурмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года семь человек отравились шаурмой в Брянске. Выяснилось, что киоск работал незаконно. В 2016 году также от шаурмы пострадали воронежцы и жители Перми.