Киев, 6 июня, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписал закон о введении квот в 75% на украинский язык на телевидении. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

Сообщается, что Порошенко встретился с представителями украинских СМИ и поблагодарил их за предложения о введении квот и «возвращении украинского языка в украинские медиа».

«Здесь пальму первенства готов отдать вам. Это ваша инициатива и предложения, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали, и я имел большое удовольствие и большую честь подписать (закон — ИА REGNUM )», — сказал Порошенко.

Напомним, 23 мая Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому на украинских общенациональных каналах устанавливаются квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.

Наблюдатели констатировали, что данная мера украинских властей направлена на разрыв языковых связей русского и украинского народов.