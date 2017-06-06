Киев, 6 июня, 2017, 21:18 — ИА Регнум. В Донбассе не стихают позиционные бои с применением РСЗО, артиллерии калибров 152 и 122 мм, минометов калибра 120 мм, танков и всего спектра стрелкового вооружения. Об этом 6 июня заявляют официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Eot.su Сгоревшая военная техника ВСУ

Так, по словам замначальника управления Народной милиции ДНР Басурина, за прошедшие сутки ВС Украины 71 раз нарушили режим прекращения огня.

По его словам, ВСУ совершили интенсивные обстрелы позиций ДНР в прифронтовых населённых пунктах Крутая Балка, Старомихайловка, Трудовские (ДНР). В результате боев ранения получили восемь гражданских, разрушено 11 домостроений.

«Американские, литовские и польские так называемые партнеры Украины во всем выражают поддержку украинским силовикам, присылая оружие и боеприпасы, а также военных инструкторов. Нашей разведкой зафиксировано очередное прибытие инструкторов на позиции 72 отдельной механизированной бригады… В результате обстрела 2 июня с украинской стороны была повреждена линия электропередач, питающая Донецкую фильтровальную станцию. Представителями республики при СЦКК 3 июня было подготовлено, направлено и доставлено представителям Украины обращение о проведении работ в зоне разграничения для восстановления электропитания ДФС. Но ответ от начальника штаба украинской стороны СЦКК полковника Кучинского был получен только сегодня, в котором говорится, что украинская сторона готова гарантировать «режим тишины» в ограниченное время, с 9.00 до 16.00 6 июня, и как резервный день — еще 7 июня. Таким образом, факт отсутствия воды у 400 000 человек, 80% из которых проживает на подконтрольной Украине территории, совершено не заботит украинское руководство. При этом важно отметить, что украинская сторона, преднамеренно затягивая согласование режима тишины, всячески в этом пыталась обвинить нас», — сказал Басурин.

Он сообщил, что Украина принципиально не выполняет Минские соглашения, желая решить данный конфликт силовым путем, постоянно наращивая свои группировки.

«О наращивании вооруженных сил вдоль линии соприкосновения в последнее время неоднократно заявлял секретарь СНБО Украины Турчинов. Однако, по нашим сведениям, некоторые военнослужащие ВСУ уже начинают задумываться над бессмысленностью продолжения вооруженного конфликта и бегут с передовой. Так, только за май в 36-й отдельной бригаде морской пехоты 43 военнослужащих дезертировали из расположения бригады, из них двое офицеров», — рассказал Басурин.

Кроме того, 6 июня официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Марочко заявил, что 5 июня киевские силовики восемь раз нарушили режим тишины, выпусти по позициям ЛНР более 200 боеприпасов.

«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Голубовский, Донецкий, Логвиново, Красный Яр и Красный Лиман. Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные 120 и 82-мм минометы, БМП, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более 200 мин, гранат и снарядов», — сказал Марочко.

Он сообщил, что войска ЛНР проводят интенсивные боевые учения.

«Народная милиция республики готова к решению конфликта на Донбассе мирным путем и неукоснительно соблюдает Минские договоренности, но в случае их срыва украинской стороной готова действовать решительно. С этой целью мы продолжаем плановое совершенствование военного мастерства. В частях и подразделениях ежедневно проводятся занятия по боевой подготовке. Вчера прошли занятия по боевому слаживанию взводов, в ходе которых были отработаны различные тактические задачи по оборонительной тематике», — уточнил Марочко.

По его словам, в районе Нижнетеплого (под контролем ВСУ) в результате обстрела со стороны добровольческого украинского корпуса (ДУК) «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погиб солдат ВСУ.

«Продолжает поступать информация о конфликтах и боестолкновениях между подразделениями ВСУ и националистическими батальонами, на которые Киев не имеет никакого влияния. Так, установлено, что 4 июня произошел обстрел пункта временной дислокации одного из подразделений 14-й бригады в районе населенного пункта Нижнетеплое. Известно, что огонь вели из стрелкового оружия националисты «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате инцидента один военнослужащий ВСУ ранен», — рассказывает Марочко.

При этом НМ ЛНР обвинила ВСУ в обстреле пгт. Донецкий, в результате чего загорелся дом.

В то же время Центр по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР информирует, что родственники погибшего украинского диверсанта обратились в МВД ЛНР с просьбой помочь забрать из «серой зоны» в районе линии соприкосновения его тело, оставленное сослуживцами после неудачной попытки прорыва на территорию ЛНР 3 июня. В Центре по взаимодействию с общественностью пояснили, что вопрос об эвакуации тела и передачи его родным для погребения «передан в соответствующие ведомства Республики».

В свою очередь, 6 июня спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Мотузяник отметил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных нет, четыре солдата получили ранения. По его словам, войска ДНР и ЛНР 77 раз нарушили режим тишины, активизировав бои по всем направлениям в Донбассе.

Мотузяник сообщил, что 5 июня в Богдановке Волновахского района (Приморское направление) войска ДНР выпустили по украинским «позициям 16 реактивных снарядов из «Града» и несколько мин». В Павлополе мины и снаряды попали в здание местной школы, нанеся серьезные разрушения. Также повреждено помещение отдела Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«Осколками от вражеских снарядов перебиты газопоставляющая труба, электропровод и водопровод… В Красногоровке минами «оккупантов» повреждены два здания: в одном выбиты стекла и посечен осколками фасад, во втором — повреждены ворота», — рассказал Мотузяник.

Полковник отметил, что на Луганском направлении на участке фронта Крымское — Новотошковское войска ЛНР «шесть раз применяли минометы и один раз — ствольную артиллерию, при этом было выпустили более 50 мин и снарядов».

Мотузяник проинформировал, что на Донецком направлении ситуация обострилась в Авдеевке и районе аэропорта Донецка.

При этом в Верхнеторецком (под контролем ВСУ) вследствие минометного обстрела со стороны ДНР пострадал местный житель. Его срочно госпитализировали в больницу Торецка.

Также в ГПСУ проинформировали, что в Павлополе в результате обстрела со стороны ДНР повреждено здание одного из отделов пограничной службы Донецкого отряда. Отмечается, что огонь из артиллерии калибра 152 мм продолжался около часа. Один из выпущенных по пограничникам снарядов найден неразорвавшимся. Потерь среди личного состава пограничного подразделения нет. Подразделения и резервы отряда были приведены в боевую готовность. Несколько боеприпасов попали непосредственно в здание Павлопольской общеобразовательной школы, серьезно разрушив её.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня пресс-служба Народной милиции ЛНР проинформировала, что войска ЛНР по-прежнему контролирует участок автотрассы Т-1303 Луганск-Лисичанск («Бахмутка»).

Напомним, в марте-мае 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля, а также с 1 июня. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена заложниками. В конце апреля на Украину из ДНР и ЛНР выехали матери бойцов для проведения верификации заложников.