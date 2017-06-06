Минск, 6 июня, 2017, 21:06 — ИА Регнум. Власти Белоруссии потребовали объяснений от официального Вильнюса в связи с высказываниями президента Литвы Дали Грибаускайте, которая назвала Россию и Белоруссию угрозой Польше и странам Прибалтики. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опасность

Сообщается, что в Министерство иностранных дел был вызван посол Литвы в Минске для дачи объяснений в связи с высказыванием президента Литвы Дали Грибаускайтие.

Напомним, литовский президент заявила, что само соседство с Белоруссией и Россией, которая наращивает военный потенциал в Калининградской области, является угрозой для прибалтийских стран и Польши — восточного приграничья НАТО.

«Само соседство с Россией и Белоруссией — угроза ему. Плюс милитаризация Калининградской области, плюс использование территории Белоруссии для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада», — сказала Грибаускайте.

В МИД Белоруссии посчитали оскорблением страны «использованную президентом Литвы лексику, включая слова «агрессивные игры».

Напомним, в феврале 2017 года Грибаускайте начала паниковать из-за назначенных на сентябрь российско-белорусских военных учений «Запад-2017». Она считает, что эти учения свидетельствуют о том, что Россия готовится воевать с Западом.