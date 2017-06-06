Новосибирск, 6 июня, 2017, 21:00 — ИА Регнум. В Новосибирске продолжается голодовка обманутых дольщиков стройки по адресу ул. Тульская, начатая утром 5 июня. И пока люди, решившиеся на такой отчаянный шаг, отстаивают свои права на оплаченное жилье, власти продолжают уверять, что у них на это нет никаких прав.

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Ситуация, на самом деле, запутанная. Оно и понятно, началась стройка в 2004 году и с тех пор многие из тех, кто принимал решения либо покинули свои посты, либо сменили место работы, либо и вовсе проходят сейчас в рамках уголовного дела по этому же объекту.

Летоисчисление проблемы по объекту на Тульской муниципальные власти, судя по ответу на запрос ИА REGNUM, ведут с 2011 года.

«Из истории вопроса: реализация соглашения от 12 ноября 2011 года по проблемным объектам ул. Тульская была одобрена губернатором Новосибирской области (на тот момент — Василий Юрченко), мэром Новосибирска (на тот момент — Владимир Городецкий), директором ООО «Баутехник-Т» (Сергей Панасенко), председателем ЖСК «Свой дом» (Сергей Анисимов). Это произошло после остановки строительства первого этапа жилого дома, и на тот момент с инициативной группой был согласован план мероприятий по завершению строительства. Однако в дальнейшем появилась новая группа лиц, предъявляющих претензии на площади в жилых домах № 80 и № 82», — сказано в ответе мэрии Новосибирска.

Городские власти отмечают, что на объектах жилищного строительства на ул. Тульской имеются две группы граждан, претендующих на жилые помещения. Пути восстановления нарушенных прав граждан этих групп, а также их правовые статусы — разные. Одна группа — граждане, с которыми застройщик заключил договоры долевого участия в строительстве указанного жилого комплекса и получил (получает) от них денежные средства. Другая группа — граждане, заключившие в течение 2014−2016 годов «в нарушение действующего законодательства — Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2004 № 214-ФЗ — предварительные договоры с генеральным подрядчиком ООО «СтройЦентр» без согласия застройщика ООО «Баутехник-Т» (по информации генподрядчика — 178 человек)».

Ключевая фраза здесь — «в нарушение действующего законодательства» — на это обратим внимание и вернемся к этому чуть позже.

Далее в ответе мэрии говорится, что по поручению мэра Новосибирска Анатолия Локтя в департаменте строительства мэрии 31 мая 2017 года проведено совещание с участием прокуратуры города Новосибирска, министерства строительства Новосибирской области, представителей «Баутехника-Т», ООО «СтройЦентра», граждан, вложивших денежные средства в строительство жилых домов на ул. Тульской, 80 и ул. Тульской, 82.

«Для оказания содействия в разрешении ситуации, сложившейся при строительстве жилого комплекса на ул. Тульской, было предложено следующее. Гражданам, заключившим предварительные договоры: вступить в рамках дела о банкротстве ООО «СтройЦентр» в реестр требований о передаче жилых помещений либо в реестр кредиторов, предоставив арбитражному суду имеющиеся документы на свои квартиры, а также в рамках возбужденного уголовного дела быть признанными пострадавшими; после завершения формирования указанного реестра образовать из лиц, вошедших в него, жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив, определив общий объем требований; мэрии города Новосибирска совместно с правительством Новосибирской области и инициатором масштабного инвестиционного проекта для восстановления нарушенных прав организовать работу по масштабному инвестиционному проекту с учетом предполагаемых изменений в Закон Новосибирской области. Изложенный план разрешения ситуации инициативной группой был отвергнут», — подчеркивают в администрации города.

Тут же приведем мнение одного из дольщиков объекта на Тульской Ольги Татуриной (дольщик 2006 года), которое она высказала на выездном совещании по объекту 5 июня.

«У нас есть почти 100% надежда на то, что наша стройка возобновится. На сегодня у нас самая большая проблема — это те люди, которые вышли на площадь. Они позиционируют себя как обманутые дольщики, хотя таковыми не являются. Когда мы в свою очередь в 2011 году голодали на площади, нам власть предложила выход из положения, мы за него взялись и, скажем так, не капризничали и власти руки не выворачивали. С этими же людьми были неоднократно проведены бесконечные совещания, им предлагали приемлемые варианты, они ни на какие варианты не соглашаются. Проблема одна — они не законны, им сначала надо узаконить свои права, но эти люди почему-то заняли свою позицию и требуют ДДУ на Тульской. (…) Хотя собственно денег в Тульскую они не несли и с застройщиком они отношений не имели. Они имели дело с генеральным подрядчиком «Стройцентр» и еще плюс к тому, «Стройцентр» умудрился даже через себя деньги не пропускать, а отдавали деньги третьим лицам — подрядным организациям. Сейчас они подали 62 иска в суд, при этом 30 человек уже отсудили», — заявила Ольга Татурина.

Как ни странно, но здесь на себя обращает внимание то, что позиция этого дольщика, которая выступила на выездном совещании совместно с представителями власти и застройщика, уж очень сильно совпадает с позицией официальной власти. Что не может не настораживать.

На этом же выездном совещании, заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев подчеркнул, что власти в течение всей прошлой недели были заняты совместно с министерством строительства, структурными подразделениями мэрии, прокуратурой города решением вопросов, касающихся достройки объекта и ситуации с заключенными предварительными договорами.

«Сегодня у прокуратуры на контроле этот процесс, в управлении внутренних дел возбуждено уголовное дело в отношении неопределенного круга лиц руководства компании «Стройцентр». Активу общественной организации, в которую объединились 45 человек, предложено было провести работу под нашим сопровождением в рамках уголовного дела. Собрать максимально материалы для того, чтобы подтвердить статус обманутых дольщиков. Кроме того, наше предложение, эти же материалы направить в Арбитражный суд, которым принято решение о внешнем управлении компании «Стройцентр». И по мере признания обманутыми дольщиками решать вопрос в рамках масштабных инвестиционных проектов с возмещением потерь, которые люди подтвердят в результате следственных действий и рассмотрения арбитражным судом», — отметил Алексей Кондратьев.

Голодающим чиновник посоветовал сегодня «сосредоточится на работе, которую ведут следственные органы в подтверждении статуса обманутых дольщиков».

Компанию «Баутехник» на выездном совещании представил Егор Панасенко. Он напомнил, что в конце 2011 года было заключено многостороннее соглашение, в исполнении которого был отобран генеральный подрядчик — «Стройцентр».

"Существенными условиями были твердая цена строительства объекта, что связано в том числе с тем, что генподрядчик работал у нас и за квартиры — там была небольшая денежная сумма, но в основном квартиры. Первое время достаточно активно работы вели. В развитие этих же договорённостей, мы заключили с ними и отрегистрировали в юстиции 420 договоров долевого участия, но они, обращаю внимание, оплачены не были. И в интервале с 2012 по 2015 год практически 300 млн рублей компания «Стройцентр» отработала». Тем самым мы провели оплату по 190 договорам долевого участия, которые в дальнейшем были переуступлены гражданам, которые сейчас правопреемники «Стройцентра» и наши дольщики. Плюс к этому были 232 дольщика первой волны, с которым мы также установили все отношения. Небольшой совсем процент продаж у нас был от застройщика, потому что у нас были сопутствующие расходы — для покрытия мы продали порядка 30 квартир. После 2015 года «Стройцентр» начал подваливаться, темпы строительства значительно уменьшились. К концу 2015 года мы пришли к выводу, что «Стройцентр» в оговоренные сроки не уложится, но принимая во внимание, что смена генерального подрядчика помимо того, что это экономически очень сложно, но и по времени может затянуться. Соответственно в конце 2015 года мы подписали допсоглашения о продлении срока по устные и письменные заверения руководства «Стройцентра», что сроки будут нарощены и темпы будут возобновлены. Но к лету 2016 года стройка практически остановилась. На сегодняшний день мы получили коммерческое предложение СМУ-9. В ближайшее время мы его рассмотрим. И будем садиться за стол переговоров», — поведал застройщик.

Боязнь того, что смена генподрядчика в 2015 году «по времени может заняться» привела к тому, что через два года десятки оставшихся без жилья из-за манипуляций с договорами, объявили голодовку и ночуют под открытым небом. При этом, самих голодающих на состоявшееся выездное совещание даже не пригласили. И как уверил ИА REGNUM координатор организаторов акции Вячеслав Лебедев большинство того, о чем говорилось на этом совещании к действительности мало имеет отношения.

«В этой стройке нет граждан, которые приобретали квартиры не в нарушении действующего законодательства. (и здесь вспомним момент, когда о «нарушении действующего законодательства» говорили власти — прим. ИА REGNUM ). Поясню почему. Первые 230 дольщиков, которые получили договора долевого участия, они на площадь Ленина в мае 2011 года выходили с голодовкой и им оформили договоры долевого участия. Вторая группа 189 человек, которые получили также ДДУ оформляли такие же договора, как и мы, оплачивали точно также, как и мы, но им впоследствии оформили ДДУ. Было просто около 400 предварительных договоров из них 189 оформили договоры долевого участия, а 178 — не оформили. Речь не о том, что мы покупали как-то иначе, речь о том, что кому-то оформили в соответствие с законодательством, а кому-то нет, но все изначально сидели с предварительными договорами. Но кто в итоге получил договор долевого участия, а кто не получил — решали только две компании — застройщик и генподрядчик. Как они решали, кто получит договор, а кто нет — никто не знает», — отметил Лебедев.

Вячеслав Лебедев считает, что претензии у тех же дольщиков, которые уже получили ДДУ, должны быть не к сегодняшним участникам голодовки, а к тем компаниям, которые создали такую ситуацию: «собрали деньги, ничего не построили, да еще и людей между собой начали травить».

«Нам чужого не надо, нам нужно свое. Они сделали нам предложение, мы им сделали свое предложение в ответ, где детально обрисовали, какие пункты нас не устраивают и какие пункты должны быть доработаны и попросили ответ на наше предложение. На что нам заявили, что мы должны официально сдать свое предложение, а его будут три дня регистрировать и 30 дней отвечать. Отметили, что мы хотим: вопрос решать или бюрократию разводить? А примерное содержание их предложения: кто-нибудь когда-нибудь возможно поможет если захочет. Ни сроков, ни ответственности — ничего не было прописано. Было рамочное соглашение, что кто-то что-то делает, а может и не делает», — рассказал ИА REGNUM участник голодовки.

Лебедев сказал, что «какой-то конструктивный диалог» с ними начали вести только последнюю неделю, до этого их, по его словам, «просто мягко скажем игнорировали».

«Наши деньги в стройке есть, но их не учли. Если мы пересчитаем договоры генподряда по действительным ценам, то это сразу станет видно, но наши деньги не учли, потому что сметная стоимость была значительно занижена. Мы просили провести комплексный строительный аудит стройки, который бы показывал, чьи деньги, чьи материалы, кто оплачивал, у меня есть письменное согласие. Но «Баутехник-Т» наотрез отказался принимать собранные заявления, сославшись на то, что некому принять», — рассказал Вячеслав Лебедев.

Уже поздно вечером 6 июня ИА REGNUM участники акции протеста сообщили, чтона второй день голодовки состоялась встреча представителя участников акции протеста дольщиков дома Тульская, 82 Виталия Грибанова с заместителем полномочного представителя Ппрезидента РФ в Сибирском федеральном округе, главным федеральным инспектором Вадимом Головко.Туда же был вызван и глава департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Кондратьев. Выяснилось, что в секциях Тульская, 80 и 82 по проекту строятся 702 квартиры, из которых на 232 квартиры еще в период 2004—2012 годов были оформлены договоры долевого участия. С 2012 по 2016 годы, уже в при застройщике «Баутехник-Т», на 190 зарегистрированы ДДУ с первоначальным заключением предварительного договора. На данный момент 55 участников строительства, входящих в общественную организацию Жилой комплекс «Тульская, 82», имеют предварительные договоры. (Всего, по информации «Стройцентра», таких инвесторов — 178).

«Кондратьев заявил, что участников строительства обманули с помощью мошеннических схем. Однако, пояснить, чем принципиально отличаются дольщики из первой (190) и второй (55) группы, он не смог. Как не смог он пояснить и то, каким образом можно определить, за чей же счет — дольщиков той или иной группы — велось реальное строительство на объекте», — сообщил Виталий Грибанов, который вновь озвучил предложение о необходимости проведения строительного аудита в целях определения реальных объема освоенных средств по рыночным ценам, а не по фиктивным ценам договора генерального подряда между «Баутехник-Т» и «Стройцентром», где цена квадратного метра была прописана на уровне 14−16 тысяч рублей.

После проведения аудита должны быть оформлены дополнительные акты выполненных работ и на соответствующую сумму оформлены ДДУ. Только после этого, по мнению представителя участников акции протеста, может идти речь о реализации предложений Минстроя области о продолжении строительства. Отметим, что по словам начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексея Кондратьева, проблемный объект на ул. Тульской в Новосибирске планируется завершить ло конца 2018 года (возможн в 1 квартале 2019 года). На его достройку потребуется порядка 560 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня в Новосибирске обманутые дольщики стройки по адресу ул. Тульская начали голодовку. Более 30 человек расположились на площади Ленина. Они требуют подтвердить их права на квартиры в доме, который строится с 2004 года.