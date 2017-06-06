Калуга, 6 июня, 2017, 21:25 — ИА Регнум. В Калужской области планируют обязать домовладельцев заключать договоры на вывоз мусора. С таким предложением на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Центральном федеральном округе выступил губернатор Анатолий Артамонов. По его мнению, нововведение поможет минимизировать число несанкционированных свалок в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужского областного правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свалка мусора

По словам Анатолия Артамонова, также необходимо, чтобы на выступления жителей, которые хотят выразить свое отношение к решению проблем утилизации мусора, распространялось действие законодательства о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. По его мнению, это позволит вести конструктивный диалог всем заинтересованным сторонам.

Отметим, указанные выступления касаются неудовлетворительной организации сбора и вывоза отходов в регионе, что привело к росту количества несанкционированных свалок и захламлению территорий бесхозяйными отходами, ставшими мощным источником вторичного загрязнения окружающей среды. Обычно свалки возникают в оврагах, часто вблизи водоемов. Они загрязняют атмосферный воздух, почву и воду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области ежегодно образуется около 5 млн тонн отходов производства и потребления. Только в 2016 году в регионе прокурорами выявлено более 50 несанкционированных свалок. В суды направлены исковые заявления к местным администрациям с требованиями ликвидировать мусор.