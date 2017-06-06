Москва, 6 июня, 2017, 20:24 — ИА Регнум. Цены на нефть днем 6 июня оставались под умеренным давлением. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $49,40 (-0,2%). «Медведи» станут более активными, если удастся пробой рубежа $49 вниз, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

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«6 и 7 июня будут опубликованы обновленные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, средние прогнозы предполагают заметное снижение параметров для черного золота. Вероятно, запасы нефти сократятся на 3,5 млн баррелей, запасы бензина останутся без изменений. Инвесторы будут очень внимательны к этим отчетам», — пояснила эксперт.

«Ближневосточный огонь угас так же быстро, как и возник ранее. Прекращение дипломатических отношений между шестью арабскими странами и Катаром пока не имеет никаких последствий и, видя это, рынок успокоился», — считает Бодрова.

«В то же время, эта история с Катаром должна иметь продолжение, ведь он состоит в ОПЕК. В картеле и раньше наблюдался раскол мнений, а осложнение политических отношений между участниками способно привести к нежелательным последствиям», — полагает эксперт.

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