Москва, 6 июня, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Рубль днем 6 июня ограниченно отступал в парах с иностранными валютами. Валютный рынок все такой же мелкий и вялый, как и накануне, и принципиальным образом расстановка сил не меняется больше десяти дней, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По её словам, «инвесторы скучают и не обращают внимания ни на сырьевые колебания, ни на заявления Центробанка РФ по инфляции и бюджетным рискам. Согласно обновленному взгляду регулятора, реалистичный прогноз по индексу потребительских цен на конец 2017 года составляет 3,8%».

«Получается, что во втором полугодии темпы снижения инфляционной активности замедлятся — по всей видимости, их банально перекроет суровой реальностью», — считает эксперт.

«Доллар может и удаляется от 56,50 вверх, но делает это слишком медленно. Причина ясна: впереди много событий, которые окажут влияние на поведение валюты, и бежать впереди поезда точно не стоит. Участники торгов экономят силы, что вполне разумно», — пояснила Рогова.

«Краткосрочный диапазон по доллару все так же находится в пределах 56,30−56,95 рубля», — полагает эксперт.

Добавим, доллар США 6 июня торговался по 56,73 рубля (+0,2%). Евро стоит 63,86 рубля (+0,25%). Официальные курсы ЦБ РФ на 7 июня составляют 56,67 руб. за американскую валюту (повышен на 6 копеек) и 63,78 рубля за евро (понижен на 3 копейки).

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