Казань, 6 июня, 2017, 20:02 — ИА Регнум. Руслан Нуртдинов, устроивший погром и автогонки по одному из терминалов аэропорта Казани, признан невменяемым и вместо колонии может быть направлен в медучреждение для применения к нему принудительных мер медицинского характера.

Эдвард Мунк. Крик. 1893

По данным правоохранительных органов, в ходе судебно-психиатрической экспертизы было установлено, что момент совершения инкриминируемых ему деяний Нуртдинов не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Уголовное дело для решения вопроса о применении такого наказания к Нуртдинову направлено в Лаишевский районный суд Татарии.

На сегодня действия Нуртдинова квалифицированы по ст. ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»), ст. 213 («Хулиганство»), ст. 167 («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества») УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2016 года Нуртдинов, управляя автомобилем ВАЗ-2115, устроил гонки по помещениям одного из терминалов международного аэропорта «Казань», причинив повреждения внутреннему оборудованию аэровокзала. После этого, разбив стеклянную стену терминала, он выехал из здания аэропорта на привокзальную площадь, где был задержан сотрудниками полиции.

Потерпевшими по уголовному делу признаны АО «Международный аэропорт Казань», один из арендаторов помещения терминала аэропорта, а также два сотрудники транспортной полиции и таможни, получившие телесные повреждения при попытке остановить автомобиль Нуртдинова.

Ущерб, причиненный его действиями имуществу потерпевших, оценен в 3,2 млн. рублей.

Сам нарушитель позднее заявил, что спешил встретить свою девушку, которая прилетела одним из рейсов.

После этого происшествия в ОАО «Международный аэропорт Казань» решили усилить антивандальные меры. В составе противотаранных конструкций — 30 вазонов и 135 столбиков с армобетонным основанием.