Санкт-Петербург, 6 июня, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Демонизация Октября — одно из средств на пути к главной цели — признанию русских «недочеловеками» и утверждению в мире неофашисткой идеологии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян на конференции «Октябрьская революция. Мифы и реальность», проходящей 6 июня в Санкт-Петербурге.

Демонизация цифр и жертв революции и дальнейших событий, следующее затем приравнивание сталинизма к гитлеризму, а коммунизма к нацизму — это промежуточный этап на пути большой игры. Суть этой большой игры в том, что формируется новый общемировой строй, который можно назвать постмодернистским глобальным псевдокапитализмом. Этому строю, который стал особо лихорадочно утверждаться после краха СССР, нужно одно. Это не нефть, не золото, не ядерное оружие, которые тоже важны. Главное — ему нужно снова вернуть в оборот слово «недочеловек».

"Капитализация этого слова огромна. Потому что, не вернув его назад в оборот, нельзя потом развернуть новую идеологию — гностическую, неофашистскую, в которой равенство рода человеческого будет окончательно избыто. Смотрите, как наши противники пытаются это сделать. Колорады, вши, анчоусы, навозные мухи… эти слова вводятся в оборот, чтобы глобальный неофашизм мог утвердиться. Утвердившись на чем-то одном, он расширит базу и окажется, что 85% человечества — лишние. А оправдание тому, что они лишние, будет очевидно — они же недочеловеки», — убежден политолог.

Некоторое время продолжались поиски решения вопроса, кого же сделать «недочеловеками» первыми — мусульман или русских? С исламом пытались — и отпрыгивали назад: населения много, сильно рассеяны по миру, среди них есть нефтяные шейхи.

«Не получалось, но очень хотелось. Буш хотел, другие… Сейчас принимается решение, что недочеловеками надо назвать русских. Не только их одних — просто нужен первый, чтобы завести машину, которая потом ускорится», — сказал Кургинян.

Историческая демонизация есть часть демонизации абсолютной. Признание безумных и не имевших места жертв — это признание исторической неполноценности не во имя покаяния, а во имя того, чтобы назвать народ недочеловеками, фашистами и даже хуже фашистов.

В этом смысле весьма показательно то, что наша «творческая интеллигенция» относится к Гитлеру лучше, чем к Сталину.

«Как бы ни вели себя большевики в ходе диктатуры пролетариата, они никогда в конечном счете не стремились к диктатуре меньшинства над большинством, то есть к диктатуре элиты. А Гитлер имел в виду именно это: элита должна торжествовать над массой», — уверен политолог.

Максим Додонов Конференция «Октябрьская революция. Мифы и реальность»

Сейчас наступает время, когда названная идея Гитлера становится актуальна. Коммунизм выбит из актуальной повестки дня человечества, а без такой повестки непонятно, что делать дальше. Роботизация и автоматизация идут лихорадочными темпами, и скоро станет неясно, чем заниматься большинству человечества. Раньше, когда коммунизм провозглашал раскрепощение и пробуждение высших творческих способностей в каждом человеке, такого вопроса не появлялось. Но зачем современной корпорации нужны лишние рабочие, которых нечем занять?

«Есть ощущение, что за этой страшной демонизацией русской истории стоит очень большой и мрачный план. И если этому плану не дать ответ, то реализована будет не просто демонизация нашей истории, а нечто много большее. Следом за демонизацией начнутся действия. Покаялись — в клетку! — раз вы такие демоны», — убежден Кургинян.

Политолог уверен, что комплекс исторической неполноценности, навязанный русскому народу, был нужен тем, кто манипулировал цифрами и манипулирует ими до сих пор.

«Наша действительность начинена грубейшими фальшивками. Существуют фальшивки, которые считались слишком грубыми даже для Даллеса. Ален Даллес гнушался пользоваться подобными фальшивками, в которых, например, неверно назывались годы и места, где происходили некие события. Идет волна фальшивок, на которых развивается комплекс неполноценности или как минимум поддерживается. Но так нельзя двигаться вперед. Любое движение предполагает, что ты имеешь традицию, на которую можешь опереться», — подчеркнул лидер движенья «Суть времени», уверенный, что если мы хотим двигаться вперед — нам нужна правда.