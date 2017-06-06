Киев, 6 июня, 2017, 19:37 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко считает, что промежуточное решение Стокгольмского арбитражного суда по иску украинской компании «Нафтогаз» к российской госкорпорации «Газпром» — это победа Украины. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Я могу констатировать, что это наша убедительная победа в защите интересов Украины», — заявил Порошенко в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Еленой Зеркаль и главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым.

Порошенко считает, что эта «победа» стала возможной благодаря позиции «убедительной аргументации», которую заняла украинская команда в суде.

«Наши совместные действия, усилия — и команды НАТО, и юридических представителей, и команды МИД, которая тоже оказывала большую помощь, позиция администрации президента и правительства сегодня позволили нам выйти на этот результат», — подчеркнул Порошенко.

Кроме того, Порошенко поздравил украинский народ с этой «победой», которая, по его мнению, позволила защитить интересы украинского государства, «по крайней мере, в чрезвычайно важной энергетической сфере».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Стокгольмский арбитражный суд отменил условие «бери или плати» (take or pay), которое обозначено в контракте с «Газпромом» на поставку российского газа.

Кроме того, арбитраж отменил запрет на реэкспорт российского газа.