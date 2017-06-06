Калининград, 6 июня, 2017, 19:35 — ИА Регнум. Сегодня Краснощёков был представлен врио губернатора Калининградской области Антону Алиханову.

Стоп-кадр телеканала «Свой» Генерал-лейтенант Иван Краснощёков

«Надёжность и крепость наших границ — вопрос очень важный, принимая во внимание рост милитаристских настроений и террористической угрозы в Европейском союзе, — сказал на встрече врио главы российского эксклава. — Укрепление государственной границы в пределах Калининградской области позитивно скажется в целом на усилении безопасности граждан Российской Федерации».

О трудоустройстве прежнего начальника ведомства Олега Луцких пока ничего не сообщается.

Ранее в региональных СМИ Луцких фигурировал в криминальной хронике после того, как у него был похищен служебный автомобиль «Тойота-Лендкрузер», в котором, как писал калининградский еженедельник «Новые колёса», находилось устройство, позволяющее шифровать секретную информацию, передающуюся по закрытым каналам правительственной связи.