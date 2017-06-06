Донецк, 6 июня, 2017, 19:08 — ИА Регнум.

Власти республики и представители дружественных к ДНР государств начали переговоры об открытии в ДНР отделений иностранных банков. Об этом сегодня, 6 июня, в ходе своего выступления на международной конференции по проблемам повышения эффективности госуправления в Донецке рассказала председатель ЦРБ Ирина Никитина.

СВ ДНР Донецк

«Те государства, которые нас признали, ведут с нами переговоры в части открытия своих банков. Мы думаем, что скоро произойдут какие-то изменения», — отметила Никитина.

Наличие конкурентной среды в финансовой сфере, заметила она, даст толчок более интенсивному развитию банковской сферы.

Двухдневная международная конференция по проблемам повышения эффективности госуправления будет проходить в Донецке в течение двух дней. Она собрала более 200 человек, включая 52-х зарубежных гостей из РФ, Белоруссии, Казахстана, Грузии, ФРГ, Кипра, Украины. Среди участников также деятели с подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Напомним, что украинские банки начали уходить в территории республики летом 2014 года. Уже в начале осени были разорваны финансовые отношения с Украиной, с тех пор в ДНР не работает ни один украинский банк.

7 октября2014 года решением Совета министров ДНР были внесены изменения в Постановление о Министерстве финансов ДНР, предусматривающие создание «Центрального республиканского банка Донецкой Народной Республики». Первоначально банк обслуживал только государство и юридических лиц. С 12 марта 2015 года банк стал открывать счета и для физических лиц. С апреля 2015 года через банк стали выплачиваться зарплаты, пенсии и пособия жителям Республики. Однако безналичные расчеты или перевод денег из отделения банка сегодня можно сделать только на территории ДЛНР.

Если в ДНР действительно зайдут иностранные банки, то услуги в банковской сфере существенно расширятся.