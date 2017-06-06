Тбилиси, 6 июня, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в очередной раз обратился к правящей партии и парламенту и призвал их к консультациям с администрацией президента и всеми политическими силами для достижения консенсуса по проекту изменений в Конституцию страны.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

Соответствующее заявление от имени президента на этот раз сделала его пресс-спикер Эка Мишвеладзе. Она сообщила, что администрация президента продолжает встречи и консультации с политическими партиями и гражданскими организациями и предлагает правящей партии «Грузинская мечта» подключиться к этому процессу.

«Для нас главное, чтобы Конституция была принята на основании максимального консенсуса, что является главнейшей сутью главного документа любой страны. Это же подтверждают и рекомендации Венецианской комиссии. Именно открытость процесса и широкое участие в нем общества, партий и гражданского сектора обеспечит консенсус», — пояснила Эка Мишвеладзе.

Комментируя очередной призыв администрации президента, представители правящей партии заявили, что всенародное обсуждение проекта изменений в Конституцию уже закончилось, все желающие высказали свои мнения, процесс переместился в парламент и все идет по заранее намеченному плану.

«Действия и заявления администрации президента выглядят очень странно. Они не принимали участия в работе конституционной комиссии, потом частично приняли участие во всенародном обсуждении, а сейчас предлагают консультации», — констатировал в беседе с журналистами депутат парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Он призвал администрацию президента прекратить спекуляции на тему конституционных изменений и подключиться к обсуждению конституционного законопроекта на заседаниях парламентских комитетов, которые проходят в открытом режиме.

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Как известно, администрация президента, оппозиционные партии и ряд неправительственных организаций не согласны с определенными статьями проекта конституционных изменений, в частности, с новым порядком выборов президента, принципом распределения оставшихся после парламентских выборов нераспределенных мандатов (тех голосов, которые были отданы не прошедшим в парламент партиям), урезанием функций и полномочий президента и некоторыми другими нововведениями. Хотя эти замечания и протесты звучали как в период работы государственной конституционной комиссии, так и во время всенародного обсуждения, авторы нового проекта Конституции остались при своем мнении.

Законопроект уже передан в парламент, где началось его обсуждение в комитетах. Принять конституционные изменения в двух чтениях парламентское большинство намерено до конца июня. При этом делается одна оговорка: большинство готово учесть замечания к законопроекту, которые выскажет Венецианская комиссия. Заключение комиссии по данному законопроекту ожидается после 16 июня. Окончательно конституционный законопроект будет утвержден осенью 2017 года.