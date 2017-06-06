Киров, 6 июня, 2017, 18:58 — ИА Регнум. В Кировской области выявлены факты нарушения порядка проведения ЕГЭ.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, у двоих выпускников из Кирова и Кирово-Чепецка в ходе экзамена были обнаружены шпаргалки и мобильные телефоны. Нарушения зафиксированы организаторами ЕГЭ, а также онлайн-наблюдателями посредством системы видеотрансляции.

Школьники были удалены с экзамена. Теперь они смогут пересдать ЕГЭ только в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в 67 пунктах проведения экзамена 3662 учащихся сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. С 2015 года ЕГЭ по математике разделен на два уровня — базовый и профильный. Базовый ЕГЭ сдают выпускники, которые планируют поступать на те факультеты, где математика не является профильным предметом.

В конце мая ЕГЭ по математике базового уровня в области сдавали 5216 учащихся. Все они завершили выполнение работы, сам экзамен прошел без сбоев.

В региональном Минобразования уже предупреждали о том, что на экзаменах запрещено пользоваться любыми гаджетами и шпаргалками, не разрешается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки, а также другие средства хранения и передачи информации.

«Я призываю всех ориентироваться только на собственные знания. Любое списывание сегодня обнаруживается: видеокамеры установлены в каждой аудитории, они позволяют вести мониторинг того, как проходит ЕГЭ. Кроме того, на экзаменах работают представители независимого корпуса общественных наблюдателей», — заявил глава областного Минобразования Михаил Исупов.