Донецк, 6 июня, 2017, 19:01 — ИА Регнум. В частности, глава ДНР Захарченко отметил, что русское слово — это оружие.

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«Мы воюем, поэтому многие вещи воспринимаем именно с этой позиции. Я понимаю, что русское слово — действительно великое и многогранное, но для меня слово — это, прежде всего оружие», — сказал Захарченко.

По его словам, в Донбассе велась политика украинизации.

«На протяжении более чем 20 лет, которые Донбасс провел в составе Украины, киевские власти боролись именно с русским языком. Везде велась принудительная украинизация, русский язык пытались выдавить из наших детей в школах. Сегодня мы воюем, в том числе и за право говорить по-русски. Они пытаются победить нас, убив в нас наш язык. Но у них ничего не получится. Сегодня Донбасс постепенно возвращается домой. И русский язык является одной из связующих нитей, которая облегчает этот путь. Мой друг, русский писатель Захар Прилепин в своей книге «Спецназ русской литературы» хорошо показал, что очень многие признанные классики русской литературы были отличными солдатами. Просто на каком-то этапе вместо сабли или автомата брали в руки перо и начинали, как говорится, разить врага глаголом. Собственно говоря, и сам Захар писатель, имеющий боевые награды. Так что значение слова в нашей борьбе очень велико», — сказал Захарченко.

Напомним, с 2015 году в школах ДНР перестали проводить уроки «История Украины», «Украинский язык» и «Украинская литература». В Донецком национальном университете закрыты кафедры «Истории Украины» и «Украинского языка».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года начальник управления образования Мариупольского горсовета Светлана Добровольская заявила, что в украинском парламенте зарегистрирован законопроект о переводе всех школ Мариуполя (Донбасс, под контролем ВСУ) на украинский язык обучения.

По ее словам, пока идет постепенное внедрение украинского языка в качестве основного. В 2017 году две школы Мариуполя станут украиноязычными. Среди них — школа №10, где набрано пять украинских первых классов по 30−35 человек. Добровольская отметила, что учителя и власти убедили родителей, что ребенок, который учится в классе на украинском языке, имеет больше возможностей реализовать себя в стране.