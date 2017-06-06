Москва, 7 июня, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июня, Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о «черных списках» авиапассажиров во втором чтении, сообщает ИА REGNUM. Персональные данные авиадебоширов будут включать в специальный реестр с тем, чтобы воспрепятствовать возможным нарушениям порядка в самолетах в будущем.

Зал ожидания

Основанием для включения в реестр может служить вступившее в законную силу решение суда, назначившего наказание за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна (ст. 11.17 КоАП), а также признание его виновным в хулиганстве или совершении действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортного средства (ст. 213 и 267.1 УК соответственно). Решение о включении в список должно быть принято в срок не позднее тридцати дней со дня получения перевозчиком соответствующего постановления суда.

Законодательно прописываются случаи, когда авиакомпания не может отказать в перевозке авиадебоширу: если он возвращается в Россию из страны, откуда можно вернуться только самолетом, если гражданин подлежит депортации, направляется к месту лечения, сопровождает инвалида, а также направляется к месту погребения родственника. Чтобы попасть на борт нарушителю следует обеспокоиться получением соответствующих подтверждающих документов.

Исключать авиадебошира из реестра, согласно законопроекту, должны через один год.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте Госдума приняла закон об уголовной ответственности для авиадебоширов. Напомним, что уголовное наказание для авиадебоширов составит до пяти лет лишения свободы. За те же деяния, совершенные группой лиц, преступникам будет грозить до семи лет, за хулиганство на транспорте с применением взрывчатых средств — до восьми лет лишения свободы.

«Что касается пресловутых «черных списков», то мы приняли решение, на мой взгляд, абсолютно юридически чистое», — заявил глава комитета по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»). По его словам, «черные списки» будут формироваться исключительно на основании судебных решений. «Будь то решение по поводу административных правонарушений, либо уголовных», — сказал Крашенинников. Такой подход позволит не допустить произвола со стороны транспортных компаний, отметил глава профильного комитета.