Киев, 6 июня, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Так, 6 июня министр Черныш заявил, что городские власти Авдеевки из-за отсутствия питьевой воды обсуждают переход на альтернативные источники водоснабжения.

Вода

«Властям Авдеевки стоит подумать об альтернативных источниках водоснабжения», — рассказал Черныш. Он не исключает, что проблемы с водоснабжением могут возникнуть в Мариуполе (под контролем ВСУ).

При этом Жебривский подтвердил, что сегодня Авдеевка и еще несколько населенных пунктов Ясиноватского района остаются без воды из-за повреждений Донецкой фильтровальной станции (ДФС, под контролем ВСУ).

«Сегодня жилые кварталы Авдеевки не обстреливали, но мы без воды и еще несколько населенных пунктов Ясиноватского района. Вчера было заседание совместного координационного центра по прекращению огня, россияне устно дали согласие на «режим тишины» сегодня, но письменного нет», — уточнил Жебривский в эфире телеканала «112 Украина».

Он рассказал, что сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), городские коммунальщики и представители Международного комитета Красного Креста занимаются подвозом питьевой воды для жителей Авдеевки.

«Мы поставляем техническую воду цистернами, на заводе еще получим на 30 кубов цистерну, и думаю, что технической водой обеспечим. Красный Крест подтягивается с питьевой водой, ГСЧС взимает из области цистерны с питьевой водой. Водой мы обеспечим, но будут проблемы в Авдеевском коксохиме, без воды он не сможет работать», — сказал Жебривский.

Он также отметил, что ремонтные бригады готовы выйти на ремонт ДФС, они ждут письменных гарантий от ДНР по соблюдению «режима тишины». В то же время жители Авдеевки собирается в очередь с паспортами, чтобы получить воду.

Как сообщает ГСЧС, по состоянию на 7:00 6 июня на Донецкой фильтровальной станции отсутствует электроснабжение. Ранее пресс-служба МинВОТ в сети Twitter информировала, что воды в резервуаре Авдеевки хватит до утра вторника, 6 июня. В МинВОТ добавили, что организация ARDA доставит в Авдеевку более 900 бутылей воды. Её раздача анонсирована на 06 июня с 10:00 до 15:00 (возле стадиона).

В свою очередь от остановки ДФС страдает и население Донецка (ДНР). В пяти районах города ограничена подача питьевой воды.

«Внимание! Продолжаются аварийно-восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции. По-прежнему сокращена подача воды в Киевский, Куйбышевский (в т.ч. I и II Админплощадки), Кировский, Петровский и частично Ленинский районы на 30%. В данный момент специалисты РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» и КП «Донецкгорводоканал» совместно прилагают все возможные усилия для нормализации подачи воды. Стабильное водоснабжение данных районов будет осуществляться в утренние и вечерние часы суток. Просим с понимаем отнестись к сложившейся ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Донецка от 6 июня 2017 года.

Напомним, с 1 июня работа ДФС была остановлена из-за артобстрела.

«Диспетчером Донецкого РПУ в 18:30 31 мая было зафиксировано резкое увеличение расходов и потеря давления на насосных станциях Донецкой и Верхнекальмиусской фильтровальных станций. Разница в балансе водоотдачи составила примерно 7 т. м3/час. Сразу же к предположительному месту повреждения выехала аварийная бригада во главе с главным инженером Донецкого регионального производственного управления. Для предотвращения потерь воды была закрыта перемычка между водоводами №9а и 14. Подача воды городу Донецку была частично компенсирована с Верхнекальмиусской фильтровальной станции, однако дефицит подачи воды остается на уровне 20−25% от необходимого на период восстановительных работ. После обследования места повреждения водовода было обнаружено, что утечка образовалась в результате попадания боеприпаса. Для обеспечения выполнения ремонтных работ на водоводе №14 сегодня в 6:35 остановлена Донецкая фильтровальная станция», — говорится в сообщении госпредприятия «Вода Донбасса» от 1 июня 2017 года.

Кроме того, 6 июня украинское издание «Depo.Донбасс» со ссылкой на пресс-секретаря частной компании «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО») Евгения Наседкина информирует, что «ЛЭО» отключит от электроэнергии три насосные станции «Лисичанскводоканала».

По словам Наседкина, в ближайшее время будет отключена «совмещенная насосная станция», а также насосные станции №2 и №6.

Напомним, ещё 29 мая 2017 года компания «ЛЭО» обесточила коммунальное предприятие «Лисичанскводоканал» из-за долга в 130 млн грн (4,9 млн долл). Без питьевой воды остались город Приволье, микрорайон Матросская и частично микрорайоны завода РТИ г. Лисичанска. 3 июня депутат Лисичанского городского совета Иван Полупанов помылся из тазика прямо в здании исполкома. При этом Полупанов предложил всем жителям города осуществлять банные процедуры в здании исполкома бесплатно. По словам депутата, горожане, у которых по вине коммунальщиков нет в домах или квартирах воды, могут спокойно зайти в исполком и постирать свои вещи, набрать воды для приготовления пищи, помыть посуду.

В то же время жители поселка Первомайский (г. Константиновка) уже не один месяц страдают из-за удушливого смрада, который доносится от местного могильника и ветсанзавода. 6 июня жители (до 200 человек) собрались на митинг с требованием, чтобы власти разобрались в ситуации и ликвидировали неприятный запах. Об этом пишет сайт Константиновки «Знамя индустрии».

По итогам протеста люди составили письменное требование к властям. Они призвали объявить в поселке чрезвычайную экологическую ситуация, наказать руководителей, закрыть ветсанзавод, который не соответствует санитарным требованиям, перенести свалку в другое место. Открыть пункты бесплатного медицинского обследования и экологического контроля.

По словам директора ПАО «Завод утяжелителей» Владимира Нагинского, экологическая проблема вызвана нарушением норм утилизации отходов на ветсанзаводе, который не оборудован гидроизоляцией. Таким образом, в районе поселка Первомайский образовался своеобразный «треугольник смерти»: на территорию горводоканала из соседнего города цистернами сливают барду — переработку спиртового производства. Кроме того, по ветсанзаводу выявлено незаконное захоронение останков животных. Также в Первомайском продолжается реконструкция очистных сооружений. Совокупность факторов привела к тому, что жители вдыхают «ароматы» разлагающейся плоти.

В районе Константиновки сконцентрированы свинофермы агрофирмы «Шахтер» и свинофермы компании «АПК-ИНВЕСТ» сопредседателя партии «Оппозиционный блок» Бориса Колесникова. С 2012 года жители Константиновки страдают от зловония свиноводческих комплексов.

Напомним, ДФС находится между Авдеевкой и Ясиноватой и контролируется подразделениями ВСУ. ДФС частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и пос. Верхнеторецкое (под контролем ВСУ). Также станция подает воду в Донецк, Ясиноватую, пос. Васильевку, Спартак (ДНР). Станция обеспечивает водой более 600 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта 2017 года украинская сторона прекратила подачу воды в ЛНР из-за многомиллионных долгов по электроэнергии. 5 апреля с 12:00 «Попаснянский районный водоканал» прекратил поставку воды в республику с Западной фильтровальной станции. 25 апреля пресс-служба ГУП «Лугансквода» проинформировала, что украинская сторона не возобновляла подачу воды в ЛНР с Петровской насосной станции и Западной фильтровальной станции (ЗФС). 25 апреля заместитель министра по вопросам временно «оккупированных» территорий Украины Георгий Тука отметил, что задолженность ЛНР перед украинским поставщиком электроэнергии составляет приблизительно 2 млрд 600 млн грн (97 млн долл).