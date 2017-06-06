Лиссабон, 6 июня, 2017, 18:33 — ИА Регнум. В Европейском союзе третий год подряд продолжает расти смертность от передозировки наркотиками, согласно заявлению Европейского центра мониторинга наркотиков и наркотической зависимости в Лиссабоне, 6 июня сообщает Reuters.

Цитата из д/с «Белая смерть». Реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия Наркомания

Смертность от передозировки наркотиками выросла на шесть процентов и достигла 8 тыс. 441 смертельного случая в 2015 году, рост смертности не снижается третий год подряд из-за увеличения использования синтетических опиоидов.

Опиоиды, которые также включают морфин и героин, стали причиной смерти в 81% случаев.

В тоже время специалисты отмечают, что смертность от передозировки наркотиками в Европейском союзе по-прежнему намного ниже, чем в Соединенных Штатах, где в 2015 году из-за передозировки умерли 52 тыс. человек, 33 тыс. погибших употребляли синтетические опиоиды.

Напомним, в 2014 году в ЕС зафиксировано 7 тыс. 950 смертельных случаев из-за передозировки наркотиками. В 2015 году наибольшее количество смертей зарегистрировано в Великобритании, где погибли 2 тыс. 765 наркоманов.

Германия занимает второе место в ЕС по уровню смертности от передозировки, в 2015 году погибли 1 тыс. 226 граждан ФРГ.