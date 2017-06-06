Киев, 6 июня, 2017, 18:32 — ИА Регнум. Акция проводилась в Мариинском парке города Киева возле памятника советскому военначальнику, освоболителю Киева от немецко-фашистских захватчиков, генералу Николаю Ватутину. Её организаторами выступили киевская «Организация ветеранов Украины» и «Институт правовой политики и социальной защиты».

Гауптштурмфюрер СС Роман Шухевич (в нижнем ряду, второй слева) среди командования батальона «Нахтигаль»

Ирина Бережная указала, что участники митинга, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, приняли решение обратиться к мэру Киева Виталию Кличко «с требованием не подписывать решение Киеврады от 1 июня о переименовании проспекта имени Ватутина на Шухевича».

Напомним, Киевский городской совет принял решение переименовать проспект Ватутина в честь одного из главарей УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) гауптштурмфюрера СС Романа Шухевича.