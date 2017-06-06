Ярославль, 6 июня, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Подведены итоги организованных Департаментом государственного заказа Правительства Ярославской области аукционов на право выполнения работ по реконструкции ярославских стадионов «Славнефть» и «Шинник». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Центральный вход стадиона «Шинник», г. Ярославль

На участие в электронных аукционах подали заявки всего две компании. Победителем в обоих случаях признана самарская компания ООО «Прогресс-Н». Общая стоимость работ по реконструкции стадиона «Славнефть» составила 166,2 млн рублей, затраты на ремонт стадиона «Шинник» — 93 млн. Во время торгов ООО «Прогресс-Н» снизило начальную стоимость лишь на 0,5%, но этого хватило для победы, поскольку второй участник аукционов вообще не сделал никакого ценового предложения. Примечательно, что название «скромного» участника торгов за право получения подрядов на почти 260 млн рублей не разглашается

ООО «Прогресс-Н» зарегистрировано в Самаре. Компания действует с августа 2002 года, но, по данным сервиса СБИС, фактически прекратила деятельность в 2011 году. Учредителями данной структуры являются отец и сын Николай Нешпор и Эдуард Нешпор, уставной капитал — 18 тысяч рублей.

Известно, что в 2013 году ООО Прогресс-Н» заключило 5 договоров на работы, связанные со строительством и ремонтов трубопроводов в Московской области на сумму около 8 млн рублей. Заказчиком работ выступали АО «ВМО» и администрация города Балашиха Московской области. Внеоборотные активы компании составляют 152,8 миллионов рублей, а оборотные только 17,7 миллионов рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, процесс и результаты госзакупок на право проведения работ в Ярославской области вызывают подозрения в предвзятом отношении конкурсных комиссий и картельном сговоре.

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