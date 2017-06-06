Киров, 6 июня, 2017, 18:10 — ИА Регнум. В рамках мероприятий Кирилл провел Божественную литургию и совершил водосвятный молебен перед Великорецкой иконой Николая Чудотворца в Великорецком подворье Свято-Успенского Трифонова монастыря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

После литургии Глава РПЦ обратился к верующим с пасторским словом. Специально для этого на поляне у реки Великой установили большую современную сцену с мультимедийным оборудованием.

Утром на берегу перед храмом собрались участники крестного хода, вышедшего из Кирова 3 июня, а также верующие, прибывшие специально на торжества по случаю возвращения сюда иконы святителя Николая. Всего в торжествах на берегу реки Великой приняли участие порядка 75 тыс. человек.

Обращаясь с пасторским словом к собравшимся, Кирилл отметили, что Великорецкий крестный ход — самый большой и самый древний из сохранившихся вековечных крестных ходов: «Я хотел бы принести величайшую благодарность вам за сохранение этой традиции».

Патриарху Кириллу в подарок от Вятской земли был передан образ святителя Николая. В ответном слове он в память о торжестве преподнёс образ святого преподобного Иосифа Волоцкого.

В этот же день Патриарх посетил Свято-Успенский кафедральный собор Трифонова мужского монастыря и Православную гимназию имени преподобного Трифона Вятского.

В обратный путь верующие отправятся ночью 7 июня. На следующий день, 8 июня, в 16.30 запланирована их встреча в Трифоновом монастыре, где по случаю возвращения паломников состоится молебен святителю Николаю.

Как сообщало ИА REGNUM, история Великорецкого крестного хода начинается с 1383 года, когда на берегу реки Великой рядом с деревней Крутицы крестьянину Семену Агалакову явился образ святителя Николая. Вскоре от иконы начались исцеления и чудотворения.

На месте явления иконы была возведена часовня, а позже началось строительство храма. Для сохранности святыни принято решение о переносе образа с берегов реки Великой в город Хлынов (Киров — до 1780 года). В свою очередь жители дали обет ежегодно приносить икону к месту обретения.

В настоящее время в селе Великорецкое возрождается созданный в XVIII — XIX веках архитектурно-храмовый комплекс, в состав которого входят Преображенская церковь (1739 год), Никольская церковь (1822−1839 годы), Ильинская колокольня (1860 год), а также торговые ряды, гостиный двор и четыре каменных двухэтажных дома для причта и школы (XIX век). Над святым источником вновь построена часовня.