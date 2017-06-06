Калининград, 6 июня, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Российская Федерация введёт визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева. Об этом сегодня, 6 июня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в ходе выступления перед студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грабли

«Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?» — сказал Лавров.

Он также напомнил, что российская сторона не ведет черных список украинских граждан за исключением отдельных случаев.

«Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом», — добавил Лавров.

Напомним, после государственного переворота на Украине в начале 2014 года, пришедшая к власти в этой стране группировка не раз поднимала вопрос о введении визового режима с Россией.

Однако каждый раз дальше слов дело не шло, так как украинские власти отдавпали себе отчёт в том, что миллионы украинцев работают в России и введение визового режима ударит прежде всего по ним.

Очередной раз дискуссия о введении визового режима с Россией оживилась после того, как Европейский союз ввёл безвизовый режим с Украиной.