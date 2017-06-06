Лавров: Если Украина введёт визовый режим — РФ ответит визовым режимом
Калининград, 6 июня, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Российская Федерация введёт визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева. Об этом сегодня, 6 июня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в ходе выступления перед студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.
«Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?» — сказал Лавров.
Он также напомнил, что российская сторона не ведет черных список украинских граждан за исключением отдельных случаев.
«Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом», — добавил Лавров.
Напомним, после государственного переворота на Украине в начале 2014 года, пришедшая к власти в этой стране группировка не раз поднимала вопрос о введении визового режима с Россией.
Однако каждый раз дальше слов дело не шло, так как украинские власти отдавпали себе отчёт в том, что миллионы украинцев работают в России и введение визового режима ударит прежде всего по ним.
Очередной раз дискуссия о введении визового режима с Россией оживилась после того, как Европейский союз ввёл безвизовый режим с Украиной.