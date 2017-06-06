Нью-Дели, 6 июня, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Полиция индийского штата Джамму и Кашмир изъяла 156 килограммов опийного мака и арестовала двух подозреваемых, 6 июня сообщает Press Trust of India.

Pixabay.com Опийный мак

Читайте также: Полиция Таиланда изъяла 840 килограммов марихуаны

Операция по задержанию прошла в районе города Удхампур на шоссе Джамму-Сринагар. Опийный мак находился в грузовике.

Водитель грузовика Бачитар Сингх и его напарник Харпал Сингх были арестованы.

Читайте также: В мае 2017 года в Таджикистане конфисковано свыше 90 кг наркотиков

Согласно данным полиции, партия мака направлялась из населенного пункта Санграм, расположенного в северном районе Кашмира, в штат Пенджаб. Полиция проводит расследование.