Нижний Новгород, 6 июня, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Размещение муниципального займа в 5 млрд рублей обойдется администрации Нижнего Новгорода в 1 копейку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, в конкурсе по отбору организации для размещения муниципального займа приняли участие АО «Сбербанк КИБ», АО ВТБ Капитал, Газпромбанк (АО), ПАО «Совкомбанк» и ООО «Брокерская компания «Регион».

Изначальная цена контракта составляла 7,5 млн рублей. Победителем конкурса было признано АО «Сбербанк КИБ», который предложил цену в 1 копейку и подал заявку ранее других участников, предложивших такую же цену.

Контракт с АО «Сбербанк КИБ» планируется подписать 13 июня 2017 года. После этого будет утверждены условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций Нижнего Новгорода 2017 года. Этот документ будет направлен на государственную регистрацию в Минфин РФ. После государственной регистрации условий эмиссии будут проводиться дальнейшие мероприятия по размещению займа.

Как сообщалось ранее ИА REGNUM, Нижний Новгород планирует размещение муниципального облигационного займа в предельном объеме 5 млрд рублей сроком обращения до 5 лет. Заем будет размещен в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

В мэри рассчитывают с помощью муниципального облигационного займа заместить краткосрочные кредиты на более долгосрочные долговые обязательства с низкими процентными ставками. Таким образом в мэрии рассчитывают сэкономить средства на обслуживание муниципального долга.