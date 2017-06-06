Радио REGNUM: второй выпуск за 6 июня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 июня, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- РФ заблокировала взносы «на ПАСЕ» в размере около 11 млн евро;
- Литва не хочет быть вторым Крымом;
- РФ, Иран и терроризм — главные угрозы для мира;
- Путин предложил ввести присягу для вступающих в гражданство РФ;
- Спецкомиссия СФ займется мониторингом антироссийской деятельности стран;
- В стремлении защитить Байкал жители Бурятии дошли до референдума.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/338