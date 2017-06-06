Калининград, 6 июня, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что военный блок НАТО наращивает своё военное присутствие у российских границ в нарушение акта 1997 года. Об этом Лавров заявил сегодня, 6 июня, в ходе выступления перед студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Сегодня в альянсе принимают решения, которые грубо нарушают положения Основополагающего акта Россия — НАТО», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Североатлантический альянс резко нарастил масштабы своей военной деятельности в приграничных с Россией регионах.

Лавров напомнил, что военный блок НАТО остается «институтом холодной войны», который просто не способен адекватно реагировать на вызовы нового тысячелетия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после начала гражданской войны на Украине и возвращения Крыма в состав России страны военного блока НАТО обвинили Россию в агрессии и решили наращивать своё военное присутствие у российских рубежей.

Во второй половине 2014 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение об усилении позиций альянса в Восточной Европе.

Действия альянса по наращиванию мощи у границ с Россией прямо противоречат Основополагающему акту Россия — НАТО от 1997 года. Согласно этому документу, альянс взял на себя обязательства не размещать войска вдоль российских границ на постоянной основе.