Москва, 6 июня, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Росгвардия закупит транспортно-боевые вертолеты Ми-35М, многоцелевые Ми-8, тяжелые транспортные вертолеты Ми-26Т2, а также пассажирские самолеты четырех моделей для доукомплектования авиапарка ведомства, которое должно завершиться к 2025 году, сообщил журналистам на брифинге начальник Главного управления авиации Росгвардии генерал-лейтенант Александр Афиногентов.

Vitaly V. Kuzmin Вертолёт Ми-35М

По информации Александра Афиногенова, запланирована закупка транспортно-пассажирских самолетов Ил-76МД, Ту-204, Ан-148, Ил-112, многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ и Ми-8АМТШ, тяжелых транспортных Ми-26Т2 и транспортно-боевых Ми-35М.

Уточняется, что вертолет Ми-35 должен будет заменить используемый сейчас ударный вертолет Ми-24. Кроме самолетов и вертолетов будет закуплено до 500 единиц техники для наземного обеспечения полетов и ремонта.

Александр Афиногентов подчеркнул, что данная закупка будет проведена в соответствии с решением президента России о необходимости иметь в составе парка вооружения силовых ведомств не менее 70% современных образцов вооружения и техники.

В случае реализации этих планов Росгвардия сможет к 2025 году доукомплектовать свои авиачасти до штатной численности, а также повысить долю современных воздушных судов до 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал пакет законов о создании в стране войск Национальной гвардии (Росгвардии).

Согласно закону, Национальной гвардии переданы полномочия Внутренних войск МВД, ОМОН, ЦСН МВД и СОБР.

В задачи Росгвардии входят борьба с терроризмом, контроль за оборотом оружия, обеспечение режима территориальной целостности РФ, охрана важных государственных объектов и спецгрузов, а также пресечение массовых беспорядков, в том числе в исправительных учреждениях.