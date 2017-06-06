Санкт-Петербург, 6 июня, 2017, 17:34 — ИА Регнум. В мае 2017 года в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 111 домов на 3393 квартир, с учетом индивидуального строительства. Всего в пятый месяц года построено 187 158 кв. метров жилья. Об этом сегодня сообщил городской комитет по строительству.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Таким образом, несмотря на длинные майские выходные, темп строительства жилья в Петербурге возрос по сравнению с предыдущим месяцем: в апреле 2017-го было введено 154 516 кв. метров жилья, что стало самым низким показателем в текущем году.

Лидерами по вводу жилья в мае этого года стали Красногвардейский, Петроградский и Пушкинский районы. Апрельская тройка, напомним, выглядела несколько иначе: Пушкинский, Красногвардейский и Невский районы.

«Всего с начала 2017 года введено в эксплуатацию 1 458 539 кв. м жилья, что составляет чуть менее 50% от годового плана», — уточнили в комитете по строительству.

Помимо жилья, в мае сдано в эксплуатацию 27 объектов общегражданского назначения, среди которых объединенный вспомогательный корпус Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиал «Невский» ОАО «ТГК-1» в Невском районе.

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Кроме того, завершен второй этап реконструкции аэровокзального комплекса «Пулково-1», а также введен ряд объектов на территории аэропорта: база аэродромного и технического обслуживания, центр технического обслуживания со столовой на 200 посадочных мест, пункт ТО и ремонта наземной авиационной техники.