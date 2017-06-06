Объемы строительства жилья в Петербурге в мае пошли в рост
Санкт-Петербург, 6 июня, 2017, 17:34 — ИА Регнум. В мае 2017 года в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 111 домов на 3393 квартир, с учетом индивидуального строительства. Всего в пятый месяц года построено 187 158 кв. метров жилья. Об этом сегодня сообщил городской комитет по строительству.
Таким образом, несмотря на длинные майские выходные, темп строительства жилья в Петербурге возрос по сравнению с предыдущим месяцем: в апреле 2017-го было введено 154 516 кв. метров жилья, что стало самым низким показателем в текущем году.
Лидерами по вводу жилья в мае этого года стали Красногвардейский, Петроградский и Пушкинский районы. Апрельская тройка, напомним, выглядела несколько иначе: Пушкинский, Красногвардейский и Невский районы.
«Всего с начала 2017 года введено в эксплуатацию 1 458 539 кв. м жилья, что составляет чуть менее 50% от годового плана», — уточнили в комитете по строительству.
Помимо жилья, в мае сдано в эксплуатацию 27 объектов общегражданского назначения, среди которых объединенный вспомогательный корпус Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиал «Невский» ОАО «ТГК-1» в Невском районе.
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Кроме того, завершен второй этап реконструкции аэровокзального комплекса «Пулково-1», а также введен ряд объектов на территории аэропорта: база аэродромного и технического обслуживания, центр технического обслуживания со столовой на 200 посадочных мест, пункт ТО и ремонта наземной авиационной техники.