Воронеж, 6 июня, 2017, 17:21 — ИА Регнум. Майские заморозки на территории Воронежской области привели к тому, что посевы кукурузы, подсолнечника, яровых ячменя и пшеницы находятся в угнетенном состоянии. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, доложил на оперативном совещании 5 июня заместитель председателя правительства региона Виктор Логвинов.

ru.torange.biz Заморозки

По словам Логвинова, к настоящему моменту весенняя посевная кампания в регионе завершена: зерновые и зернобобовые посеяны на площади 752 тыс. га, сахарная свекла — на 132 тыс. га, подсолнечник — 410 тыс. га, кукуруза на зерно — 247 тыс. га, гречиха — 29 тыс. га, просо — 9 тыс. га.

Сейчас аграрии проводят уходные работы против вредителей, сорняков и болезней, в том числе инсектицидами обработано 473 тыс. га, гербицидами — 1422 тыс. га, фунгицидами — 446 тыс. га.

В этом году весна в Воронежской области, начавшаяся рано и бурно, оказалась затяжной: резкие похолодания фиксировались и в конце марта, и в середине апреля, и даже в мае. В последний месяц весны среднесуточная температура воздуха оказалась на один градус ниже нормы. Заморозки в первой половине мая уничтожили и мечты об урожае у воронежских дачников.

В 2016 году Воронежская область получила самый высокий урожай сахарной свеклы за 100 лет — в регионе собрали 5,5 миллиона тонн. В 2015 году регион вышел на пятое место по урожаю зерновых. Стоит ли ждать рекордов в этом году — пока неясно.

Впрочем, в Воронежской области далеко не худшая ситуация. Так, в Костромской области сегодня, 6 июня, объявили режим ЧС в двух районах из-за морозов и снегопада. Ущерб оценен в 5 млн рублей — посевы уничтожены на 210 га в Сусанинском и Костромском районах области.

Между тем, накануне глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев уже заявил, что урожай этого года по стране, скорее всего, будет ниже, чем в 2016 году — причина, прежде всего, в погодных условиях.