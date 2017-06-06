Москва, 6 июня, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев даст поручение увеличить финансирование комплектования фондов библиотек детскими книгами до 300−350 миллионов рублей.

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«Я действительно считаю, что это небольшая цифра, и мы ее можем нарастить хотя бы до того уровня, который был до сих пор, хотя бы до уровня в 300−350 миллионов рублей. Я такое поручение дам, деньги коллеги найдут», — сказал Дмитрий Медведев на встрече с руководителями детских издательств и библиотек в рамках книжного фестиваля «Красная площадь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, книжный фестиваль «Красная площадь» проходит с 2015 года и является ежегодным. В 2017 году более 400 издательств из всех регионов России представляют в центре столицы художественную, детскую, образовательную и научно-популярную литературу.

Главная сцена фестиваля расположена у храма Василия Блаженного, павильоны с книгами разместились по всему периметру площади. Здесь гости фестиваля могут купить литературные новинки со скидкой 25%.

В программу фестиваля входят концерты и поэтические чтения, а также творческие встречи с писателями.

Фестиваль организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) при содействии Министерства культуры РФ, правительства Москвы и Российского книжного союза.

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