Ярославль, 6 июня, 2017, 17:13 — ИА Регнум. 5 июня оргкомитет предварительного голосования «Единой России» по выборам депутатов муниципалитета окончательно утвердил итоги праймериз. Как уже сообщало ИА REGNUM, результаты в «спорном» 8 округе, где кандидат Алексей Малютин зафиксировал нарушения на счетном участке, были утверждены. Результаты голосования на участке, где были выявлены нарушения аннулированы, победителем голосования признан предприниматель, бывший хоккеист Илья Горохов.

Yaroslavl.er.ru Михаил Боровицкий

Несмотря на эту ситуацию, и ситуацию в 6 избирательном округе, где была зафиксированна попытка вброса бюллетеней, руководство ярославского регионального отделения «Единой России» считает, что провозглашённый в 2016 году на партийном съезде принцип праймериз «Конкурентность. Открытость. Легитимность» был соблюден.

«Мы зарегистрировали 98 участников предварительного голосования. Трое человек сняли кандидатуры по собственному желанию. Конкурентность была высокой, процесс был открытым. На всех участках было видеонаблюдение, были наблюдатели, мы аккредитовали всех журналистов», — заявил секретарь Ярославского регионального отделения «Единой России» Михаил Боровицкий.

По негласным правилам кандидат, победивший на праймериз выбирает каким способом он будет выдвинут — по партийному списку или по одномандатному округу. Однако, в случае с округом № 8 это решение будет принимать политсовет. Лидер ярославских «единороссов» Михаил Боровицкий назвал это правило «неписанным».

«Это правило неписанное. Кто из кандидатов каким способом будет выдвинут, еще предстоит решить, нам важно, чтобы на выборы пошли не люди, находящиеся в конфликте, а команда однопартийцев. Поэтому впереди нас ждет целый ряд согласовательных процедур по каждому округу, в результате которых и будет понятно, кто из кандидатов каким путем будет выдвинут», — отметил Михаил Боровицкий.

На проведение этих согласовательных процедур у ярославских единороссов чуть больше месяца. А уже 8 июня на партийной конференции делегаты выберут кандидата, достойного представлять партию на губернаторских выборах. Претендентов трое — временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Миронов, депутат Ярославской областной думы Александр Кузьмин и ректор ЯрГу им. П.Г. Демидова Александр Русаков.

«Конференция по выдвижению кандидатов пройдет, судя по всему, в период с 10 по 20 июля. А 8 июня состоится итоговое мероприятие предварительного голосования по выборам губернатора — на партийной конференции будет определен кандидат нашей партии на пост главы региона», — рассказал секретарь ярославского городского политсовета «Единой России» Артур Ефремов.