Брюссель, 6 июня, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Постоянные представители стран — членов Европейского союза договорились продлить ещё на один год санкции в отношении Крыма. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в Совете Евросоюза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Сообщается, что постпреды приняли решение о продлении санкций против российского Крыма ещё на год без изменений.

Если евробюрократы не передумают, то Совет по иностранным делам одобрит это решение на следующем заседании — 19 июня.

Также источник подчеркнул, что главы внешнеполитических ведомств стран — членов ЕС одобрят продление санкций без обсуждения.

Напомним, срок действия санкций Евросоюза против Крыма истекает 23 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав России в начале 2014 года после государственного переворота на Украине. Жители полуострова провели референдум, на котором проголосовали за выход из состава Украины и возвращение в РФ.

Однако на Западе не признают этот референдум и считают, что Россия якобы «аннексировала» Крым. Против полуострова были введены санкции. Отмену этих санкций Евросоюз связывает с возвращением Крыма Украине.