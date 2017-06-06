Нагоя, Япония, 6 июня, 2017, 16:57 — ИА Регнум. На заводе «Комаки минами», принадлежащем компании «Мицубиши хэви индастриз» (MHI) в японском городе Нагоя 5 июня прошла церемония выкатки первого истребителя пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», собранного в Японии, сообщает 6 июня пресс-служба американской корпорации «Локхид Мартин».

Defenseimagery.mil Истребитель F-35A Lightning II

Правительство США и корпорация «Локхид Мартин» предложили многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2» с обычным взлетом и посадкой в качестве перспективного самолета F-X для ВВС самообороны Японии. Истребители должны заменить устаревшие F-4EJ «Фантом-2 Каи».

Агентство Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) в конце апреля 2012 года сообщило о планах продажи Японии четырех истребителей F-35 с обычным взлетом и посадкой с перспективой поставки еще 38 самолетов. Полная стоимость этого соглашения тогда составляла $10 млрд.

Если первые четыре F-35A, предназначенные для ВВС самообороны Японии, были произведены в Форт-Уорте в американском штате Техас. Следующие 38 самолетов пятого поколения должны были собираться на заводе компании «Мицубиши хэви индастриз» в городе Нагое в Японии.

При этом корпорация «Локхид Мартин» контролирует сборку, а правительство США осуществляет общий надзор за реализацией проекта.

Кроме того, в 2014 году Пентагон выбрал японское предприятие в Нагое для технического обслуживания и ремонта истребителей F-35, дислоцированных на севере Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сборка первого истребителя пятого поколения в Японии началась в декабре 2015 года.

По информации министерства обороны Японии, общая стоимость вышеописанной программы, включая сборку, эксплуатацию, ремонт, подготовку пилотов и персонала и техобслуживание истребителей пятого поколения в течение 20 лет может превысить $ 20 млрд.