Санкт-Петербург, 6 июня, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге останавливает свою работу с 22 июля по 6 августа 2017 года в связи с запланированными каникулами. Об этом сегодня, 6 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия. Практика летних коллективных отпусков существует на всех заводах компании Nissan в мире.

Nissan-europe.com Завод Nissan в Петербурге

После каникул, 7 августа, конвейер будет вновь запущен, и завод продолжит работу в штатном режиме. Во время коллективного отпуска будут проводиться плановые работы по наладке и обслуживанию оборудования и строений на территории предприятия.

Напомним, компания Nissan работает в России с 2004 года. Продажи Nissan на российском рынке в 2016 году составили 70,5 тыс. автомобилей, среди которых около 36 тыс. были произведены на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. На предприятии производят такие модели как X-Trail, Qashqai, Murano и Pathfinder. Количество сотрудников на предприятии составляет 1 500 человек. Производственная мощность завода в Санкт-Петербурге — 100 тыс. автомобилей в год. В 2016 календарном году на заводе произведено 36 464 автомобиля. Доля рынка Nissan в России в 2016 году составила 4,9%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, автомобильные заводы, расположенные в Петербурге и Ленобласти, на разные сроки останавливают производство в июле и августе в связи с коллективными отпусками. Однако все они намерены возобновить свою работу в полном объеме после окончания летних каникул.

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