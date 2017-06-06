Ростов-на-Дону, 6 июня, 2017, 16:45 — ИА Регнум.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области отреагировала на распространенную ранее в интернет-изданиях информацию о продаже должностей в ведомстве. Руководитель донского главка Андрей Ларионов опроверг выдвинутые обвинения и обратился с заявлением о клевете в прокуратуру, проинформировали ИА REGNUM 6 июня в полиции.

ИА REGNUM Полиция

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Напомним, на канале Mash в мессенджере Telegram появилась информация о том, что якобы главный полицейский Дона Андрей Ларионов брал взятки. Соответствующие заявление сделал экс-полицейский Александр Оцимик, который отбывает срок за организацию нападения на руководителя управления ГИБДД по Ростовской области Сергея Моргачева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бывшему стражу порядка было назначено 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 47 млн рублей. Но бывший правоохранитель свою вину по-прежнему отрицает и пытается всеми возможными способами обжаловать приговор.

Следствие по этому громкому уголовному делу длилось более двух лет. Напали на главу дорожной полиции Дона в конце марта 2014 года. Сергея Моргачева избили до полусмерти в подъезде многоквартирного дома на улице Ленина в Ростове-на-Дону. В больницу начальник поступил с тяжелыми травмами.

Приговор Оцимику вынесли осенью 2016 года.