Кишинёв, 6 июня, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Молдавия возобновит закупку электроэнергии у Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье, и принадлежащей российской «Интер РАО ЕЭС». Как сообщили в пресс-службе молдавского госпредприятия Energocom, у Молдавской ГРЭС будет закупаться 70% необходимой Молдавии электроэнергии, остальные 30% будут приобретаться у украинской компании DTEK Holding, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно контракту, подписанному между Energocom и МолдГРЭС, закупочная цена составит около $45 за 1 Мвт⋅ч., что на 10% ниже, чем цена закупки украинской электроэнергии.

В молдавской компании данное решение объяснили желанием максимально обезопасить и диверсифицировать поставки электроэнергии в республику, а также снизить закупочную цену.

Как сообщало ИА REGNUM, Молдавия с 1 апреля закупает электроэнергию у украинской DTEK Trading, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову. Контракт был подписан на год — до 31 марта 2018 года. Альтернативная заявка Молдавской ГРЭС на поставки электроэнергию в Молдавию тогда была отклонена.

Молдавия самостоятельно производит около 25% потребляемой электроэнергии, а недостающие объемы докупает за рубежом. Украина прекратила поставки электроэнергии в Молдавию в конце 2014 года, а весной 2016-го попыталась вернуться на молдавский рынок, однако молдавские власти тогда заключили контракт с Молдавской ГРЭС.

Ранее власти Приднестровья выразили обеспокоенность конкуренцией со стороны Украины в поставках электроэнергии в Молдавию, поскольку оплата за поставки электроэнергии в Молдавию является основным источником притока валюты в ПМР. Решение Кишинева перейти на поставки украинской электроэнергии стало серьезным ударом для экономики и населения Приднестровья.