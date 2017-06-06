Москва, 6 июня, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал советы москвичам, чьи дома попали в программу реновации, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

«Запорожец»

Прежде всего, депутат Госдумы выступил в поддержку программы — пока у Москвы есть деньги и мощный стройкомплекс нужно заняться обновлением жилищного фонда.

«А если завтра будет другой мэр? А если другой президент? Вы что-нибудь получите? Ничего не получите», — сказал парламентарий.

Он призвал жителей голосовать в поддержку включения домов в программу.

«Пока дают надо брать, а потом придется бежать, чтобы не побили», — сказал он в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Если бы жилье депутата попало в программу, Жириновский отказался бы от предложенной квартиры.

«Я бы взял деньгами и купил квартиру ближе к работе или своим родителям или детям», — сказал он. «Вам город даст рыночную стоимость квартиры — блестящая возможность! Сегодня ваши квартиры — «Запорожцы», вам предлагают «Мерседес». Ваш «Запорожец» — маленький удобный компактный, но он «Запорожец», — указал депутат.

Госдума обсудит законопроект о реновации жилья во втором чтении 9 июня.