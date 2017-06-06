Санкт-Петербург, 6 июня, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Построенное в Санкт-Петербурге судно тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23 120 завершило заводские ходовые испытания и ушло в Балтийское море на государственные испытания, которые должны завершиться в июле. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июня в пресс-службе ПАО Судостроительный завод «Северная верфь».

ПАО «Северная верфь» Судно тылового обеспечения «Эльбрус»

На Балтике представители Минобороны изучат подготовленную сдаточной командой документацию, проверят работу механизмов и оборудования судна, предназначенного для ВМФ России.

«После прохождения всех необходимых проверок судно ненадолго вернется на Северную верфь, пополнит запасы топлива и продовольствия, и в конце июня отправится в северные широты на заключительный этап государственных испытаний», — уточнили на предприятии.

В Арктике на «Эльбрусе» проверят мореходные качества, работу эхолота и систем катодной защиты. Также состоятся испытания передачи грузов на судно с воздуха. Затем судно будет предъявлено для приемки Министерству обороны РФ.

«Эльбрус» — головное судно тылового обеспечения проекта 23 120. Проект разработан Санкт-Петербургским конструкторским бюро «Спецсудопроект». На «Северной верфи» продолжается строительство еще одного судна этого проекта — «Всеволод Бобров».

Суда проекта 23 120 оснащены системой динамического позиционирования, удерживающей судно в заданной точке в любых погодных условиях, двумя мощными электрогидравлическими кранами и двумя буксирными лебедками.

Судно может буксировать любые корабли, вплоть до авианосца, участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь, проводить картографирование рельефа дна и вести поиск затонувших объектов. Корпус судна позволит ему ходить в арктических широтах, преодолевая толщину льда в 0,6 м.

Основные характеристики судна: длина — 95 м, ширина — 22 м, осадка — 9 м, скорость — 18 узлов, водоизмещение — 9 500 т, дальность плавания — 5 000 морских миль, автономность — 60 суток, экипаж 27 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая на «Северной верфи» состоялась торжественная церемония спуска на воду судна связи «Иван Хурс». Разведывательный корабль поступит в распоряжение Черноморского флота в ноябре 2017 года.