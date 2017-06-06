Севастополь, 6 июня, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Севастополя назначили прямые выборы губернатора города и довыборы одного депутата парламента на 10 сентября 2017 года, единый день голосования. Постановление «О назначении выборов губернатора города Севастополя» принято 6 июня на заседании заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Севастополь.1934

За постановление ЗС «О назначении выборов губернатора города Севастополя» проголосовали единогласно все 20 присутствующих парламентариев.

«Сегодня тот исторический момент, когда мы впервые в правовом поле РФ запускаем процедуру выборов высшего должностного лица города Севастополя. — сказал депутат Александр Кулагин. — Прошу принять постановление о назначении выборов губернатора на 10 сентября 2017 года».

В соответствии с Законом «О выборах губернатора города Севастополя», глава города избирается на пять лет прямым тайным голосованием жителями Севастополя

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников утром 6 июня подписал распоряжение о содействии избирательным комиссиям по выборам главы города и довыборам депутата законодательного собрания — на полдня раньше, чем депутаты дали старт предвыборной гонке.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, оппозиция не смогла определить своего единого кандидата в губернаторы от коалиции из 10 политических партий.

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Севастопольское отделение партии «Единая Россия» объявит фамилию кандидата в губернаторы по итогам праймериз ориентировочно в середине июня. Наиболее вероятным кандидатом из пяти заявившихся является действующий врио губернатора Дмитрий Овсянников.

На данный момент объявлен лидер от партии власти на довыборах депутата по третьему избирательному округу в Гагаринском районе. Им стал директор севастопольского филиала МГУ Иван Кусов. По итогам внутрипартийных праймериз, в тройку кандидатов также вошли коммерческий директор ГК «Автодель» Александр Смолянов и общественник Владимир Тюнин.

По мнению экспертов, неверно выбранная в Севастополе модель праймериз «Единой России» (модель выборщиков — ред. ИА REGNUM ) отрицательно сказывается на имидже отделения партии и привела к внутрипартийной оппозиционной активности.

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Добавим, что на прошлой неделе в Севастополе произошла замена председателя городской избирательной комиссии. По рекомендации ЦИК главой избирком стал Александр Петухов, до этого работавший в Республике Коми. Он сменил на посту председателя Севастопольского горизбиркома Валерия Медведева.

Как сообщало ИА REGNUM, в эти дни в городе проходит сбор подписей жителей за самороспуск заксобрания. Акция организована местным отделением партии «Справедливая Россия» и поддержана КПРФ и «Партией ветераны России» и общественными организациями. В 13 палатках в разных районах активисты распространяют листовки «#Надоел», в которых обвиняют экс-спикера ЗС Алексея Чалого в инициировании скандального проекта Генплана и выдвигают претензии к работе депутатов.

Кроме того, в конце мая на двухтысячном митинге горожане выразили недоверие трем ветвям власти Севастополя и обратились к президенту РФ вмешаться в сложившуюся критическую ситуацию.