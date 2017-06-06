Без оппозиции и со скандалами: в Севастополе впервые выберут губернатора
Севастополь, 6 июня, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Севастополя назначили прямые выборы губернатора города и довыборы одного депутата парламента на 10 сентября 2017 года, единый день голосования. Постановление «О назначении выборов губернатора города Севастополя» принято 6 июня на заседании заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.
За постановление ЗС «О назначении выборов губернатора города Севастополя» проголосовали единогласно все 20 присутствующих парламентариев.
«Сегодня тот исторический момент, когда мы впервые в правовом поле РФ запускаем процедуру выборов высшего должностного лица города Севастополя. — сказал депутат Александр Кулагин. — Прошу принять постановление о назначении выборов губернатора на 10 сентября 2017 года».
В соответствии с Законом «О выборах губернатора города Севастополя», глава города избирается на пять лет прямым тайным голосованием жителями Севастополя
Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников утром 6 июня подписал распоряжение о содействии избирательным комиссиям по выборам главы города и довыборам депутата законодательного собрания — на полдня раньше, чем депутаты дали старт предвыборной гонке.
Между тем, как сообщало ИА REGNUM, оппозиция не смогла определить своего единого кандидата в губернаторы от коалиции из 10 политических партий.
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Севастопольское отделение партии «Единая Россия» объявит фамилию кандидата в губернаторы по итогам праймериз ориентировочно в середине июня. Наиболее вероятным кандидатом из пяти заявившихся является действующий врио губернатора Дмитрий Овсянников.
На данный момент объявлен лидер от партии власти на довыборах депутата по третьему избирательному округу в Гагаринском районе. Им стал директор севастопольского филиала МГУ Иван Кусов. По итогам внутрипартийных праймериз, в тройку кандидатов также вошли коммерческий директор ГК «Автодель» Александр Смолянов и общественник Владимир Тюнин.
По мнению экспертов, неверно выбранная в Севастополе модель праймериз «Единой России» (модель выборщиков — ред. ИА REGNUM ) отрицательно сказывается на имидже отделения партии и привела к внутрипартийной оппозиционной активности.
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Добавим, что на прошлой неделе в Севастополе произошла замена председателя городской избирательной комиссии. По рекомендации ЦИК главой избирком стал Александр Петухов, до этого работавший в Республике Коми. Он сменил на посту председателя Севастопольского горизбиркома Валерия Медведева.
Как сообщало ИА REGNUM, в эти дни в городе проходит сбор подписей жителей за самороспуск заксобрания. Акция организована местным отделением партии «Справедливая Россия» и поддержана КПРФ и «Партией ветераны России» и общественными организациями. В 13 палатках в разных районах активисты распространяют листовки «#Надоел», в которых обвиняют экс-спикера ЗС Алексея Чалого в инициировании скандального проекта Генплана и выдвигают претензии к работе депутатов.
Кроме того, в конце мая на двухтысячном митинге горожане выразили недоверие трем ветвям власти Севастополя и обратились к президенту РФ вмешаться в сложившуюся критическую ситуацию.