Санкт-Петербург, 6 июня, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Цикл конференций «Октябрьская революция. Мифы и реальность» проходит в крупных городах России; сегодня, 6 июня, не теряющую остроты тему Октября обсуждает его родина — Санкт-Петербург.

Конференция организована общественно-политическим движением «Суть времени» и открывается докладом лидера движения, политолога Сергея Кургиняна, посвященным столетию октябрьских событий 1917 года.

Пожалуй, редко какое событие в российской истории овеяно таким количеством мифов и окружено таким числом домыслов, искажений и откровенных подлогов, как Октябрьская революция. Здесь находят питательную почву для своих построений злонамеренные мифотворцы, популисты, конспирологи всех мастей, русофобы, антисемиты, оккультисты, фашисты. Проблема в том, что всходы брошенных ими зерен отравляют землю, и люди просто теряются в нагромождении информации, единственная убедительная сила которой не в правде, а в той наглости, с которой она преподносится.

Что такое Мавзолей — зловещий зиккурат или сакральный символ нашей истории?

Были ли большевики разрушителями семьи?

Кто такой Маннергейм, памятную доску которому недавно вешали в нашем городе с таким почетом (а потом втихаря снимали) — герой или палач?

Эти и другие темы подробно изучены участниками конференции.

Организаторы конференции уверены, что понимание истории помогает людям понять свое время и выстроить свое будущее, а политическому активу — лучше представить свою роль в гражданском движении. Поэтому на вопрос о значении истории для самосознания общества должен быть дан не допускающий вольных трактовок ответ.