Бразилиа, 6 июня, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Бразильский прокурор начал расследование предполагаемого получения бывшими президентами Дилмой Русеф и Луисом Игнасио Лулой да Силва $80 млн в виде взяток от компании JBS, сообщает информационное агентство EFE со ссылкой на местные СМИ.

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Процедура открытия дела была проведена прокурором Иваном Марксом в столице Бразилиа на основе показаний, данных несколькими руководителями крупнейшей бразильской компании по производству и заготовке мяса JBS в рамках соглашения о сотрудничестве со следствием.

Топ-менеджеры JBS заявили, что экс-президенты Лула да Силва и Русеф, которые уже проходят фигурантами по другим коррупционным делам, оказывали помощь компании в доступе к многомиллионному кредиту из бразильского Государственного Национального банка экономического и социального развития, и получали вознаграждения от компании с 2005 года.

В своем заявлении Жоэзли Батиста, один из владельцев JBS, и директор группы Ricardo Saud, утверждают, что взятки двум экс-президентам в обмен на оказание помощи компании в общей сложности достигли суммы в $80 миллионов и хранились на различных банковских счетах за границей.

Согласно данным этих счетов, взятки составили $50 млн в случае Лулы да Силва, возглавлявшим Бразилию в период с 2003 по 2010 год, и $30 млн для Русефа, политического преемника Лулф да Силва на посту президента, уволенной в результате импичмента в августе 2016 года за предполагаемые налоговые нарушения.

Посредником в переговорах и сделкам был, согласно свидетельствам менеджеров JBS, Гвидо Мантега, бывший министром финансов в правительствах Лулы да Силва и Русеф, которого также обвиняют в выполнении роли посредника в деле компании Odebrecht, связанной с коррупционным скандалов в государственной нефтегазовой компании Petrobras.

Батиста рассказал представителям прокуратуры Бразилии о том, что несколько раз спрашивал Мантегу о том, были ли в курсе ли этих переговоров два бывших главы государства, на что бывший министр всегда отвечал утвердительно.

Адвокаты экс-президента Лулы да Силва отрицают данные факты и утверждают, что их клиент невиновен, в то время как защита Русеф также отклонила «фантазийную» версию Батисты.

Новое расследование поставит экс-президента Лулу да Силва в деликатное правовое положение, который является фигурантом пяти открытых судебных процессов по обвинению в коррупции, большинство из них связаны с открывшимися миллионными отклонениями в отчетности компании Petrobras.

Напомним, Лула да Силва, несмотря на скандал, является лидером опросов общественного мнения и, кроме того, пообещал баллотироваться на пост президента страны в 2018 году.

Против бывшего президента Лулы может быть открыт и шестой процесс, связанный с дачей показаний против политических деятелей 77 топ-медеджарами другой крупной бразильской компании Odebrecht.

Русеф в настоящее время также проходит по уголовному делу, связанному с коррупционным скандалом Petrobras, где обвиняется в предполагаемых попытках препятствовать правосудию.

Кроме того, ранее на основании показаний руководителей компании JBS Верховный суд принял решение начать расследование против действующего президента Мишеля Темер за предполагаемые преступления, связанные с пассивной коррупцией, препятствованием правосудию и заговором.