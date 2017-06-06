Киев, 6 июня, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Изменение курса круизного теплохода «Генерал Ватутин» в Ростов-на-Дону вместо Одессы является законным. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил начальник сектора по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Белобородченко.

Артём Топчий Теплоход «Генерал Ватутин»

«Все сделано в рамках законодательства», — сказал он.

По его словам, круизный лайнер «Генерал Ватутин», сменивший флаг в порту Джурджулешты (Молдавия), направился по «заранее заявленному курсу».

6 июня газета «Думская» сообщила, что украинский лайнер «Генерал Ватутин» по неизвестным причинам изменил курс, отказавшись заходить в порт Одессы. Что произошло на круизном судне, неизвестно. Причины смены направления не сообщались.

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