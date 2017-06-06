Москва, 6 июня, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Поправки в федеральный бюджет 2017 года депутаты планируют принять в третьем чтении 21 июня. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров(«Единая Россия») в беседе с журналистами, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Все комитеты рекомендовали принять данный законопроект. Такое же решение принял комитет Госдумы по бюджету», — рассказал Макаров.

По его словам, второе чтение документа запланировано на 16 июня. Между тем, документ еще не принят в первом чтении — депутаты планируют рассмотреть его на пленарном заседании 9 июня, в пятницу. Поправки к документу во втором чтении должны будут быть направлены в профильный комитет в течение выходных, до 18:00 мск 12 июня.

«Это не означает, что мы куда-то торопимся, это те сроки, которые устанавливает бюджетный кодекс для рассмотрения поправок в закон о бюджете», — отметил Макаров, напомнив, что Бюджетный кодекс РФ выделает 25 дней на принятие такого закона.

Пакет поправок к федеральному бюджету правительство внесло в Госдуму 26 мая. Согласно им, доходы страны по итогам года будут выше на 1,191 трлн рублей и составят 14,68 трлн рублей. Объем расходов также вырастет на 361,8 млрд рублей до 16,60 трлн рублей. Дефицит бюджета по итогам 2017 года сократится с 3,2% ВВП до 2,1% ВВП до 1 трлн 923 млрд рублей.

Правительство предлагает переверстать смету исходя из цены на нефть в 45,6 долларов за баррель. Текущая версия бюджета рассчитана исходя из цены на сырье в 40 долларов за рубль. При этом, Минфин подчеркивал, что бюджетное правило — перевод всех дополнительных доходов от более высоких цен на нефть в Резервный фонд — останется неизменным. «Цена отсечения» сохранится на уровне 40 долларов за баррель.

Распределить дополнительные доходы бюджета правительство предлагает по нескольким направлениям. Так, например, на докапитализацию Россельхозбанка будет направлено 25 млрд рублей. Около 24 млрд рублей предлагается выделить на стимулирование промышленности, еще 15 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры, в частности, дорог и аэропортов. Финансирование пенсионной системы будет увеличено на 11,5 млрд рублей.

Кроме того, 10 млрд рублей будут выделены тем регионам, которые добьются лучших результатов в развитии налогового потенциала. Еще порядка 3 млрд рублей планируется выделить для поддержки региональных бюджетов.