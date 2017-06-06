Киев, 6 июня, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Продавать по ночам алкоголь с 6 июня вновь начнут в столице Украины по решению Хозяйственного суда Киева, сообщает 6 июня пресс-служба Административной коллегии Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в соцсети Facebook.

Плакат СССР Соколов-Скаля П. Стой. Последнее предупреждение. 1929 г

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Согласно сообщению, сегодня вступает в силу постановление киевского отделения АМКУ об отмене решения Киевского горсовета «Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве», которое запрещает продажу алкоголя в ночное время суток с 23:00 до 10:00 часов.

Решение об ограничении продаж алкогольной продукции в ночное время суток действовало с 12 октября 2016 года. 10 апреля 2017 года Хозяйственный суд Киева обязал отменить решение о запрете ночных продаж алкоголя, поскольку оно «нарушает законодательство о защите экономической конкуренции». Киевский горсовет подал апелляцию, однако 6 июня 2017 года она была отклонена Киевским апелляционным хозяйственным судом.

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Напомним, после принятия решения об ограничении продаж алкоголя в ночное время суток в 2016 году Верховный суд Украины и АМКУ сразу назвали решение «незаконным», так как оно «не содействует развитию конкуренции». Ранее Верховный суд Украины также признал «антиконкурентным» подобное решение Хмельницкого горсовета.